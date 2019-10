3e Connected Week Angers : à la rencontre des acteurs du territoire intelligent

19/10/2019

Organisée la première fois en 2017, à Angers, en marge du World Electronics Forum (WEF), la rencontre des dirigeants de l’électronique mondiale, la Connected Week qui s’appuie sur l’histoire de cette ville de l’ouest en matière d’informatique et d’électronique, se présente désormais comme un rendez-vous incontournable de l’écosystème digital. La troisième édition qui se déroulera du 16 au 24 novembre prochain, mettra le focus sur la ville et le territoire intelligents. Raison suffisante pour s’y intéresser de près.

La première édition de la Connected week était un prétexte. Nous avions profité du WEF pour réunir les acteurs de l’écosystème digital local afin qu’ils travaillent ensemble », déclarait Constance Nebulla, conseillère municipale et territoriale, déléguée au Numérique et à l’Innovation, lors de la présentation de la troisième édition de ce que désormais les acteurs qualifient de « Festival du numérique Angevin. « 2018 fut une année de transition, car cet événement ne s’appuyait plus sur le WEF. Cette année sera donc celle qui devrait rendre l’événement incontournable ».



Forte d’une histoire qui a vu prospérer sur son territoire deux grandes entreprises de l’informatique et de l’électronique grand public, CII Honewell Bull et Thomson, aujourd’hui disparues, la ville d’Angers n’a jamais vraiment quitté le monde du digital. Depuis d’autres entreprises, moins imposantes, mais toutes aussi bien placées sur l’échiquier mondial ont pris la place, aux côtés de jeunes pousses implantées dans les tiers lieux que compte désormais la ville : We Forge, Village by CA et dernièrement la Coopérative French Tech, auxquels s’ajoute le Technocampus initié par le cluster d’entreprises régionales We Network.



Force est de constater que cette ville qui attire de plus en plus d'entreprises et d'étudiant, avec plusieurs écoles d'ingénieurs et universités de renommée internationale, ne manque pas d'atouts. Reste à coordonner l'ensemble pour que tous aillent dans le même sens et fassent rayonner la ville comme l'ambitionne le maire d'Angers et président de la métropole, Christophe Bechu. Ce dernier a d'ailleurs lancé, avec son équipe métropolitaine, l'an dernier, un appel d'offres pour un marché global de performance pour accompagner la métropole dans sa démarche de territoire intelligent. 4 groupements d'entreprises ont été retenus. Le lauréat sera dévoilé pendant cette 3eme Connected Week. Tous les projets seront exposés dans le cadre d'une journée spéciale, « Fox in The City » (le renard rusé étant l'emblème choisi par Angers French Tech), le 22 novembre, proposé par la coopérative Angers French Tech et l'association PAVIC.

Faire front commun avec tous les acteurs de l’écosystème local

pour réussir dans la démarche il faut fédérer tous les acteurs et cette semaine qui fait d’Angers la capitale du numérique, en est le plus bel exemple ». Déjà plus d’une centaine d’entreprise a souscrit au capital de la coopérative, permettant à cette dernière de pouvoir valoriser l’activité économique, aider les entreprises dans leur processus de transition numérique et créer des communautés d'usages.



Mais la coopérative n’est pas seule : Aldev (Angers Loire Développement), le bras armé économique du territoire Angevin, la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Université d’Angers et les écoles supérieures du territoire (Polytech, ESEO et ESA), lesquelles forment les ingénieurs de demain. L’association PAVIC qui est passé de la phase d’expérimentation de la Smart City, à celle de la réalisation, est également associée à cette semaine.



Cet événement implique la ville et la métropole, - la semaine connectée démarrant dans la ville d’Avrillé, au nord d’Angers -, mais aussi « une pléiade d’acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble », poursuit Michel Perrinet. « La transition numérique, inévitable, est même un enjeu économique », souligne Eric Grellier, président de la CCI de Maine et Loire. « Cette semaine est très importante pour les entreprises du territoire. Elles sont conscientes de cet enjeu, mais pour le mettre en œuvre c’est autre chose. Nous devons les accompagner et dédramatiser la situation. C’est même une opportunité de se raccrocher au wagon du numérique et de la Smart City ».



Cet événement implique la ville et la métropole, - la semaine connectée démarrant dans la ville d'Avrillé, au nord d'Angers -, mais aussi « une pléiade d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble », poursuit Michel Perrinet. « La transition numérique, inévitable, est même un enjeu économique », souligne Eric Grellier, président de la CCI de Maine et Loire. « Cette semaine est très importante pour les entreprises du territoire. Elles sont conscientes de cet enjeu, mais pour le mettre en œuvre c'est autre chose. Nous devons les accompagner et dédramatiser la situation. C'est même une opportunité de se raccrocher au wagon du numérique et de la Smart City ». Cette 3eme Connected Week se présente donc comme un grand rendez-vous du numérique, dense, riche et varié, auquel les angevins sont invités à participer, ne serait-ce que pour savoir de quoi leur avenir sera fait.

Fox in the City : le renard est lâché dans la basse-cour

Le territoire intelligent souhaité par la ville et la métropole Angevine, se construit sur un modèle économique, riche en innovations technologiques qui permettent d’accélérer la transition écologique territoriale, optimiser la gestion des services publics, mais aussi et surtout proposer des nouveaux services aux habitants qui correspondent aux usages d’aujourd’hui et de demain. Sans imposer mais plutôt en associant les citoyens pour que chacun se trouve bien dans sa ville.



Cette journée prévue le 22 novembre, sera organisée autour de 4 thèmes : l’énergie, la mobilité, les données territoriales et la citoyenneté. Autour d’une zone de démonstration de 500 m2, installée dans l’espace culturel du Quai, face au château d’Angers, et d’espaces de mini-conférences, les entreprises technologiques présenteront les dernières innovations qui concernent de près ou d’un peu plus loin, les citoyens du territoire Angevins. Le Maire-président de la métropole présentera en fin de cette journée le groupement lauréat qui accompagnera le territoire dans sa démarche pour les années à venir. Fox in the City est une communauté d'usages proposée par la Coop Angers French Tech et l’association PAVIC.