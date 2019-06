4e DataCity Paris : des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des urbains

12/06/2019

Lancé par NUMA, l’accélérateur de référence des jeunes entreprises innovantes et la Ville de Paris, DataCity Paris est un programme d’innovation qui propose de mettre les technologies d’optimisation et d’utilisation des données urbaines au service des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des villes. Les startups sélectionnées et leurs partenaires présentent ce 12 juin le résultat de leur expérimentation à l’Hôtel de Ville de Paris.





Créé par l’accélérateur



L’intérêt de ce programme c’est qu’il est mené en équipes pluridisciplinaires qui associent des startups innovantes, - celles qui ont été retenues lors de l’appel à candidatures -, des agents de la Ville de Paris et de grandes entreprises partenaires. Chacun trouvant au mieux sa place pour optimiser les datas mis à disposition afin de travailler sur des cas d’usage qui permettront dans un premier temps d’améliorer le quotidien des franciliens.



Pour les organisateurs de ce programme d’innovation c’est « une collaboration inédite qui permet de développer et d’expérimenter des solutions innovantes et idéalement, d’envisager un passage à la vitesse supérieure par la suite avec un déploiement à grande échelle en cas de succès » Pour NUMA et la Ville de Paris, « un bon challenge DataCity, c'est avant tout un problème qui n'a pas encore trouvé sa solution mais dont on imagine qu'un travail collaboratif avec un grand groupe et une startup va permettre de prototyper une nouvelle solution viable ». La première étape, passée la sélection, est de faire en sorte qu'il intéresse un grand groupe partenaire et ensuite une startup pour en développer une solution prototype.



Les 11 équipes du DataCity 2019