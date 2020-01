A Lyon, JCDecaux lance e-Vélo’v, un nouveau service de vélos hybrides

23/01/2020 Yannick SOURISSEAU

Le groupe français JCDecaux, spécialiste de la publicité urbaine mais également opérateur de vélos en libre-service, annonce la sortie en test, dans la métropole Lyonnaise, de son nouveau service e-Vélo’v et les nouveaux Vélo'v hybrides associés. Le service sera déployé le 20 février prochain. En attendant les habitants du Grand Lyon peuvent le découvrir et l’essayer.

« Utilisable avec ou sans sa batterie portative, le nouveau Vélo’v hybride constitue une innovation majeure ».

Déjà présent sur le territoire de la métropole lyonnaise avec son service de vélos en libre-service « Velo’v », l’opérateur de publicité urbaine JCDecaux vient d’enrichir son offre d’un nouveau service intitulé « e-Velo’v » (e pour électrique), lequel est composé de vélos hybrides à assistance électrique, toujours en libre-service. Cette nouvelle offre est en test pendant un mois et les habitants de la métropole lyonnaise vont pouvoir essayer ces nouveaux modèles qui facilitent, de manière douce et sans effort, la mobilité urbaine.», affirme David Kimelfeld, Président de Grand Lyon. «Particulièrement attractif ce nouveau vélo peut tout aussi bien fonctionner de manière traditionnelle, c’est-à-dire sans batterie, ou avec une assistance électrique, la batterie étant à la charge de l’utilisateur. Ce nouveau modèle permet donc d’utiliser la totalité de la flotte du parc Velo’v actuellement en service, les utilisateurs pouvant bénéficier d’un service adapté à leur mode d’abonnement, avec ou sans assistance.L’idée d’électrifier la 50% de la flotte de vélos à disposition sur le territoire lyonnais, soit 2500 vélos était déjà prévue dans le contrat d’exploitation. L’option a donc été activée en mai 2019 pour une mise en service des vélos à assistance électrique, le 20 février 2020.Solution efficace pour effectuer des longs trajets, la solution e-Velo’v devrait séduire les habitants des communes métropolitaines les plus éloignées qui pourront ainsi effectuer leurs déplacements sans efforts. C’est notamment le cas de population les plus âgées ou celles qui recherchent un mode de déplacement doux plus aisé.Avec 80 nouvelles stations de regroupement des vélos, le nombre de lieux sur lesquels les lyonnais pourront trouver un vélo classique ou à assistance électrique sera porté à 428, la ville de Lyon, Villeurbanne, ainsi que les 22 communes du Grand Lyon.», précise Pascal Chopin, Directeur régional de JCDecaux Rhône-Alpes. «».Tout en le découvrant en avant-première pendant un mois, les lyonnais peuvent dès aujourd’hui à l’option e-Velo’v, pour 7 euros de plus par mois (sans engagement) depuis l’application « Velo’v officiel ». Ils pourront retirer leur batterie personnelle au Comptoir Velo’v situé au rez-de-chaussée du parking LPA Cordeliers dans le 2arrondissement de Lyon, ou se la faire livrer à domicile.Cette batterie compacte et légère, qui tient facilement dans une poche ou un sac à main, offre une autonomie de 8 à 10 km, ce qui est peu. Mais elle se recharge en 2h via un port USB-C, lequel permet également de recharger son smartphone. Et en cas de décharge, le vélo fonctionne sans assistance et sans surpoids ou presque.Le service Velo’v à Lyon, c’est 68 000 abonnés et près de 110 000 millions de locations depuis la mise en service en 2005. Le parc lyonnais compte 5000 vélos, il est le plus important de France après Paris.