A Saumur, Veolia Eau va désormais favoriser l'inclusion numérique

18/03/2019

Située entre Angers et Tours, sur les bords de la Loire, la ville de Saumur haut-lieu du tourisme en Val de Loire, accueille désormais un lieu de rencontre et d’innovation numérique lancé par l’opérateur de service public Veolia à l’attention des citoyens du territoire saumurois : collectivités, entreprises, habitants … Dénommé l’@telier by Veolia, ce nouvel espace est une première en France.

« C’est l’humain qui est au cœur de ce projet »

C’est un tiers-lieu convivial et plutôt « cosy » qui doit favoriser le travail collaboratif, l’entrepreneuriat, les rencontres et les informations sur le cycle de l’eau, la gestion et la valorisation des déchets et la gestion de l’énergie, dont le propriétaire des lieux, l’opérateur Veolia, s’est fait une spécialité auprès des collectivités. Situé en plein centre-ville de Saumur, à deux pas de la Poste, cet espace installé en lieu et place d’un magasin de vêtements, se veut surtout innovant et accueillant pour tous ceux qui veulent se former aux outils numériques, lancer leur entreprise et accessoirement s’informer sur les activités de l’opérateur. L’objectif étant avant tout de «» comme l’a précisé Frédéric Van Heems, le Directeur Général de Veolia Eau France, venu tout spécialement sur place pour prendre connaissance de cette première.Initié par le Directeur de Veolia Anjou Deux-Sèvres,et(Reynald Werquin Conseil), cet espace qui doit favoriser l’intégration de l’entreprise dans le tissu socio-économique local tout en accompagnant les porteurs de projets (startups) que Veolia accompagne déjà depuis plusieurs années.», a précisé Frédéric Van Heems. «. »Porté par l’opérateur de services publics, l’@telier by Veolia, veut donc mettre à disposition des locaux à destination des porteurs de projets, mais aussi organiser des animations, des ateliers de travail (workshop, networking, idéation…). Pour les initiateurs de ce projet, Fabien Boudaud et Reynald Werquin, premier en France et qui en verra peut-être naitre d’autres, ce doit être «».Acteur à part entière des territoires, Veolia eau entend bien s’y ancrer encore plus en prenant soin de n'abandonner personne en chemin et notamment ceux qui sont en difficulté numérique. «», ajoute le Directeur de Veolia eau France. «». Saumur étant l’une des 222 villes bénéficiaires du programme initié par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.Inauguré samedi dernier et ouvert officiellement ce lundi 18 mars, l’@telier by Veolia, proposera tout au long de l’année divers thèmes de formation, de sensibilisation et de découverte, à l’attention de tous les publics saumurois.C’est aussi un lieu évolutif qui permet d’accueillir, en coworking, des réunions et des événements avec pour objectif de faire naitre des bonnes idées. Enfin c’est un espace de service avec un libre accès internet en haut débit mais aussi d’assistance aux diverses procédures internet, des personnes dédiées étant présente sur place pour accompagner ceux qui ont des difficultés. Si Veolia dispose déjà d’un point d’accueil pour les utilisateurs du réseau d’eau, l’@telier permettra aussi de les aiguiller lorsqu’ils rencontrent des problèmes.», a martelé Frédéric Van Heems. «».Différents événements sont déjà inscrits au programme de ce nouvel équipement : le tourisme et le commerce connectés, droit du numérique et gestion des données sur internet, citoyen augmenté et participatif, programme accélérateur de startups, compréhension des réseaux sociaux...Deux startups accompagnées par Veolia dans le cadre de ses programmes de soutien aux jeunes pousses étaient présentes lors de l’inauguration afin d’appuyer la démarche entreprise par l’opérateur de réseaux d’eau et assainissement : «» une entreprise de livraison de repas sur les plages, directement sur les serviettes des baigneurs, présentée par son fondateur :, et «», une application destinée aux parents séparés et qui permet d’accompagner les enfants dans le cadre de leur éducation, présentée par les co-fondateurs :31, rue du Portail Louis