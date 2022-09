Adaptaville : une plateforme de solutions concrètes pour faire face aux aléas climatiques

24/09/2022 Yannick SOURISSEAU

Avec les vagues de chaleur de l’été dernier et la sécheresse qui s’est installée sur l’ensemble du territoire, les Français, qu’ils soient élus de collectivités ou simples citoyens, commencent à prendre conscience que le changement climatique est bien réel et qu’il est urgent d’agir. Des solutions existent mais elles souvent peu utilisées. Lancée par l’Agence du Climat et ses partenaires, Adpataville est une plateforme qui vise à répertorier des solutions permettant d’accélérer l’adaptation au changement climatique des villes denses et inspirer les acteurs du territoire.

« Ancrer la plateforme sur le territoire pour diffuser les connaissances »

Avec le changement climatique, les vagues de chaleurs, les épisodes de précipitations extrêmes et les sècheresses vont s’intensifier et se multiplier. Il suffit de consulter le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), pour s’en convaincre. Selon, les membres de cet organisme chargé d'évaluer la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique en cours, le nombre de jours de canicule, déjà, important cet année, pourrait doubler d’ici la fin du siècle et même être multiplié par 5 à 10 selon les scénarios les plus pessimiste.Et ce n’est pas trop de le dire, car même cette année la durée et l’intensité de ces périodes d’extrême chaleur et la sécheresse qu’elle entraine, était prévu, mais beaucoup plus tard. Le processus désormais enclenché, pourrait s’accélérer, surtout si l’on ne prend pas conscience des risques, chacun à son niveau, que l’on soit chef d’entreprise, petite ou très grande, élu de collectivité ou ministre, jusqu’au citoyen ordinaire.Face à ces transformations, les collectivités de la Métropole du Grand Paris, comme toutes les villes denses, en France et dans le monde, sont en première ligne. Avec l’artificialisation des sols, qui empêche l’infiltration des eaux et augmente les ilots de chaleur, une végétation réduite, une morphologie urbaine et des bâtiments inadaptés, les vulnérabilités se cumulent et les habitants des grandes villes sont et seront de plus en plus exposés, si aucune mesure concrète n’est prise.L’Agence Parisienne du Climat, agence opérationnelle pour la transition écologique du Paris de 2030 et ses partenaires : la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’ADEME, Icade et Altarea, ont décidé de lancer AdaptaVille , une plateforme unique en France de solutions concrètes pour aider les villes denses, et pas seulement, à s’adapter aux aléas climatiques.Cette plateforme s’est fixée pour objectif de répertorier des solutions concrètes pour accélérer l’adaptation au changement climatique des villes denses et inspirer les acteurs du territoire, qu’ils habitent les plus grandes villes ou pas. Cette initiative, pour le moins judicieuse en termes d’exemples de solutions, s’appuie sur deux piliers complémentaires : un site internet et une communauté d’acteurs, accessibles aux collectivités, entreprises et autres acteurs, hommes et femmes, des territoires engagés dans une démarche de transition écologique.​Accessible à tous, le site web répertorie de façon opérationnelle toutes les solutions déployées dans certaine villes, expérimentées et, surtout, qui ont fait leurs preuves. Les utilisateurs peuvent, au travers de fiches pratiques complètes bénéficier de retours d’expériences, d’informations sur les coûts et les contacts directs des porteurs de projets, afin, à leur, mettre en place des actions sur leur territoire.Pour les concepteurs de la plateforme AdaptaVille il s’agit aussi de construire une véritable communauté d’acteurs dynamique autour du déploiement de solutions face au changement climatique en milieu urbain, sur la base de rencontres, sessions de travail, visites de terrain...Pour ces derniers, les objectifs sont clairs : «» et faciliter la prise de contact entre les porteurs de solutions et ceux qui sont intéressés afin de construire et aménager la ville pour qu’elle puisse faire face au réchauffement climatique et aux modifications du climat qu’il entraine.Des brumisateurs à eau de pluie, en passant par les toitures végétalisées, le recyclage de l’eau de pluie, la réduction des îlots de chaleur, jusqu’à des moustiquaires qui rafraichissent l’air, chaque utilisateur peut trouver des solutions qui s’adapteront à leur projet d’aménagement de la ville. A ce jour plus de 40 solutions ont été répertoriées sur la plateforme AdaptaVille.Guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, l’Agence Parisienne du Climat, à qui l’on doit l’idée de mettre en place cette plateforme, accompagne et conseille de façon neutre, gratuite et indépendante les particuliers et les professionnels dans leurs démarches et projets de sobriété et d’efficacité énergétique. L’agence s’est associée à plusieurs partenaires, dont l’ADEME. Ce qui donne encore plus de crédit à la plateforme.», déclare Jérémie ALMOSNI, Directeur Régional ADEME Ile-de-FranceDes experts du climat et de l’urbanisation raisonnée de la ville tels que Météo France, l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID), Une autre ville, Urban Lab - Paris&Co, Réseau TEDDIF, sont également partenaires de cette initiative qui ne demande qu’à s’enrichir d’idées et de projets allant dans le sens d’une ville capable de résister aux modifications climatiques.Pour en savoir plus : https://www.adaptaville.fr