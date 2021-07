Agir en commun pour maintenir une ruralité vivante

30/07/2021 Yannick SOURISSEAU

La mutation vers des territoires attractifs, intelligents et humains, n’est pas l’apanage des seules grandes villes et leurs territoires urbains. Les zones rurales françaises ont aussi leur mot à dire. C’est dans cet esprit que le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et Chambres d’agriculture France (APCA) ont récemment signé un partenariat afin de mettre en place un programme spécifique aux petites villes rurales et leurs territoires.