Aides aux entrepreneur.e.s : la CAPE, le site web qu'il vous faut pour faire face à la crise

19/12/2020 Kristell HUBERDEAU

« Ma petite entreprise, ne connait pas la crise…» On connait tous cet air du talentueux Alain Bashung … Depuis le virus Covid 19 est passé par là, et avec lui l’ampleur de la crise économique, rendant cet adage de moins en moins d’actualité. C’est pour pallier cette urgence que les collectivités ont pris le problème à bras le corps dès le début du premier confinement. Aujourd'hui, un site internet existe également pour les guider dans leurs démarches.



Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons et son inévitable conséquence économique, la Communauté de l'Agglomération Paris Saclay a rapidement déployé des dispositifs d'aide aux entreprises, commerces et activités économiques sévèrement impactés par les fermetures administratives, comme l'explique Grégoire de Lasteyrie, président de la Caps et maire de Palaiseau : « Depuis le début de la crise sanitaire, l’agglomération a souhaité être au chevet des chefs d’entreprise. Et pour leur permettre de se concentrer principalement sur le développement de leurs activités, ils disposent maintenant d’un site internet dédié pour les accompagner vers l’ensemble des dispositifs auxquels ils sont éligibles. »



En effet si vous êtes entrepreneur(e) et que vous subissez de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, vous pouvez vous sentir perplexe face à toutes les aides proposées. Celles-ci peuvent sembler complexes et restent trop rarement sollicitées car méconnues.

La Cape, un site internet pour vous guider dans la jungle des aides aux entreprises





L’entrepreneur a besoin de pouvoir se concentrer d’abord sur son activité, aussi pour lui faciliter la vie, le site internet de la Cape (cellule d’Appui Personnalisée aux entreprises) est conçu pour répondre aux spécificités propres à chaque acteur.



Que vous soyez commerçant, TPE, indépendant, startuper, dirigeant de grands comptes ou d’une structure sociale et solidaire : en quelques clics, vous y trouverez notamment la liste des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Sachez qu’elles sont de surcroît parfois cumulables. Vous serez dirigé vers l’aide qui correspond à vos critères, voire directement au dossier de demande de subvention.



Sur Cape-paris-saclay.com, vous y trouverez les informations capitales pour relancer votre activité. Que vous ayez besoin de former ou d’embaucher, ou que vous cherchiez une aide pour votre loyer en cas de fermeture administrative, le site est là pour vous guider grâce aux rubriques dédiées à vos besoins.



Vous y trouverez également une liste de tous les contacts utiles pour votre réseau d’entrepreneur, ainsi que l’actualité locale et nationale sur le sujet. Vous pouvez vous abonner pour recevoir une newsletter de toute l’info économique directement sur votre messagerie.

C’est pour pallier cette difficulté supplémentaire que la Communauté d’agglomération a créé un site internet, en ligne depuis fin novembre, afin de vous guider et vous accompagner dans toutes vos démarches : www.cape-paris-saclay.com L’entrepreneur a besoin de pouvoir se concentrer d’abord sur son activité, aussi pour lui faciliter la vie, le site internet de la Cape (cellule d’Appui Personnalisée aux entreprises) est conçu pour répondre aux spécificités propres à chaque acteur.Que vous soyez commerçant, TPE, indépendant, startuper, dirigeant de grands comptes ou d’une structure sociale et solidaire : en quelques clics, vous y trouverez notamment la liste des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Sachez qu’elles sont de surcroît parfois cumulables. Vous serez dirigé vers l’aide qui correspond à vos critères, voire directement au dossier de demande de subvention.Sur Cape-paris-saclay.com, vous y trouverez les informations capitales pour relancer votre activité. Que vous ayez besoin de former ou d’embaucher, ou que vous cherchiez une aide pour votre loyer en cas de fermeture administrative, le site est là pour vous guider grâce aux rubriques dédiées à vos besoins.Vous y trouverez également une liste de tous les contacts utiles pour votre réseau d’entrepreneur, ainsi que l’actualité locale et nationale sur le sujet. Vous pouvez vous abonner pour recevoir une newsletter de toute l’info économique directement sur votre messagerie.

Un accompagnement pragmatique et psychologique