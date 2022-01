AirCar : quand le rêve de la voiture volante devient réalité

28/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Le mythe de la voiture volante ne date pas d'hier. Autrefois réservés aux romans de science-fiction et au cinéma, ces engins, mi-avion mi-voiture sont en train de devenir une réalité. Des petits constructeurs travaillent sur le sujet à l’exemple de l'entreprise slovaque Klein Vision, dont l’AirCar vient d’obtenir un certificat de navigabilité.

« La certification d'AirCar ouvre la porte à la production en série de voitures volantes très efficaces »

Depuis que la voiture et l’avion existent, de nombreux ingénieurs ont travaillé sur le sujet d’une voiture qui pouvait rouler sur la route et prendre l’air lorsque la circulation devenait plus difficile. En attendant c’est le cinéma qui alimentait le mythe à l’exemple de Fantomas, une série franco-italienne du réalisateur André Hunebelle, sortie en 1964. Mais de Jules Verne au film de Luc Besson Le Cinquième élément, en passant par les films James Bond et Blade Runner 2049, la voiture-volante s’est imposée dans les univers de science-fiction les plus fantasques.Depuis quelques années, la réalité dépasse la fiction, puisque plusieurs entrepreneurs par le monde entreprennent la construction de voitures capable des rouler comme les autres sur la route et de déployer ensuite des ailes pour prendre l’air. Si technologiquement c’est aujourd’hui possible et les exemples ne manquent pas, reste aux constructeurs à obtenir une autorisation de naviguer dans les cieux, en plus de la conformité routière. Pas si simple puisque la navigation aérienne est beaucoup plus contraignante que celle de la route, sachant qu’en plus de passer le permis de conduire il faut aussi être détenteur d’un brevet de pilote. Beaucoup d’obstacles restent donc à franchir avant de voir la voiture de monsieur tout le monde prendre l’air.Mais cela n’arrête pas les constructeurs, à l’exemple de l’entreprise slovaque Klein Vision dont le véhicule volant a obtenu un premier feu vert pour s'envoler avec le certificat de navigabilité décerné par l'Autorité des transports à Bratislava. Une première donc qui devrait permettre à d’autres de se lancer.Propulsé par un moteur BMW de 1,6 litre, l'AirCar, la voiture volante de Klein Vision, peut décoller d'une piste de 300 m de long, mais pas encore d’une simple route. Le rêve de tout automobiliste de pouvoir quitter la route lorsqu’il est pris dans un inextricable bouchon, ce n’est donc pas encore pour tout de suite.», a déclaré Stefan Klein, fondateur et patron de KleinVision dans un communiqué de presse. «», c’est-à-dire des parcours de moins de 2000 kmSelon les autorités slovaque, l’AirCar a réalisé son premier vol interurbain en 2021. Cette nouvelle voiture ou plutôt ce nouvel avion pouvant se transformer en voiture, vole à 170 km/h et son autonomie serait de 1000 km. De quoi envisager les sorties du week-end avec sérénité.D'après le communiqué du constructeur slovaque, la transformation automatique de voiture en avion et vice-versa est commandé par un seul bouton et ne demande que trois minutes. De quoi vraiment rêver. Pour obtenir son certificat de navigabilité l’avion a dû effectuer 70 heures d’essais en vol et plus de 200 décollage et atterrissage.L’obtention de ce certificat de navigabilité a été confirmée à l'AFP par le directeur de l'Autorité slovaque des transports René Molnar. Il toutefois au constructeur à obtenir la certification de type d’aéronef pour lancer la commercialisation de cette voiture volante. Et cette certification délivrée en Europe par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), à laquelle s’ajoutera celle permettant de rouler sur route ouverte, n’est certainement la plus simple à obtenir. Mais le constructeur reste optimiste et nul doute que dans quelques années nous verrons des voitures voler au-dessus de nos têtes. Ceci dit il ne devrait pas y avoir embouteillage dans les cieux, car même si le prix n’est pas précisé ce type de voiture sera accessible seulement aux plus fortunés, à la fois détenteurs d’un brevet de pilote et d’un permis de conduire. Mais cela pourrait aussi intéresser les grosses compagnies de taxi, pour les moyennes distances.