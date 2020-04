Airbnb, PAP, hôtels… ils se mobilisent pour accueillir les soignants

06/04/2020 Yannick SOURISSEAU

Belle initiative solidaire et citoyenne que celle proposée par Airbnb et PAP aux particuliers inscrits sur leurs plateformes. Les propriétaires qui le souhaitent sont invités à mettre à disposition leurs logements libres et souvent difficiles à louer pendant la période de confinement, aux personnels soignants, en première ligne de la lutte contre le Covid-19 afin de leur faciliter le repos, les temps de trajets et éviter les éventuelles contaminations.

Depuis le début de la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays avec l’arrivée du Covid-19 sur le territoire français, les opérations de solidarité se multiplient et notamment auprès du personnel soignant des services d’urgence, EPHAD et centres d'accueil, en première ligne de la lutte contre ce fléau.



Malgré le soutien qu’ils reçoivent de la part du public, de plus en plus de soignants se font agresser, notamment lorsqu’ils habitent dans des habitats collectifs. La peur d’être contaminés engendre des situations intolérables de la part de leurs concitoyens. Les soignants sont donc de plus en plus nombreux à chercher à se délocaliser, pour éviter ces agressions, mais aussi et surtout pour ne pas risquer les possibles contaminations entre proches d’un même foyer.



« J'habite tout près de l'hôpital. Le seul souci, j'ai un mari qui est malade et je ne peux pas rentrer et risquer de lui transmettre le virus, lequel pourrait lui être fatal » confiait dernièrement, au micro de France Bleu, une infirmière des urgences du centre hospitalier d'Avignon.



Pour répondre à la demande, la plateforme communautaire de location et de réservation de logements de particuliers, Airbnb, sollicitée par le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, a lancé dernièrement, une opération qui consiste à mettre en relation les personnels médicaux et travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre leCovid-19 avec des propriétaires de logements, prêts à les accueillir gratuitement.

Les hôteliers mettent aussi des chambres à disposition