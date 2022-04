Altermetropolisation : une autre organisation territoriale est possible

19/04/2022 Yannick SOURISSEAU

Processus d’urbanisation alternatif à la « métropolisation » des villes, au néolibéralisme urbain et à l’aménagement entrepreneurial, « l’altermétropolisation » se tourne vers d’autres formes d'organisations territoriales qui ne soient pas exclusives, mais plutôt inclusives des points de vue économique, social, du logement et de la mobilité. A l’heure où l’utra-libéralisme semble être le seul moyen d’exister, Alexandre GRONDEAU, docteur en géographie, aménagement et urbanisme propose un ouvrage très intéressant, intitulé « Altermétropolisation, Une autre vi(ll)e est possible »

L’ubérisation et la marchandisation de notre société et de nos villes sont-elles inévitables ? Les inégalités, les « déséconomies », les pollutions, les insécurités, les discriminations urbaines sont-elles des fatalités indépassables ? La compétitivité et l’attractivité sont-elles le seul horizon du développement métropolitain ? La ghettoïsation et le communautarisme sont-ils indissociables des politiques de la ville ? La ségrégation et la fragmentation sociales sont-elles le prix à payer du progrès technologique, de notre confort et de notre bien-être collectifs ? Les rapports de force et les tensions urbaines n’ont-ils d’autre débouché que la violence ? Alexandre GONDEAU, auteur de « Altermétropolisation, Une autre vi(ll)e est possible », ne le pense pas.



Fondée à partir des notions d’innovation sociale, de biens communs, de responsive city, de nouveau droit à la ville, d’économie sociale et solidaire, d’hétérotopie, d’économie circulaire, de street-art, de chrono urbanisme et de « slow urbanism », « l’altermétropolisation » a été utilisé pour la première fois lors de plusieurs séminaires organisés en 2006 et 2007 par la Fondation Gabriel-Péri à Pantin (93) et intitulés « L’altermétropolisation de Paris ». Mais c’est Alexandre GRONDEAU, docteur en géographie, aménagement et urbanisme mais maître de conférences, habilité à diriger les recherches, au laboratoire TELEMMe d’Aix-Marseille Université qui a conceptualisé la notion d’altermétropolisation.



Initiateur des colloques « Une autre manière de fabriquer la ville » et de l’Observatoire du développement local PACA et le coauteur de l’ouvrage Géographie Urbaine (Edition Hachette Supérieur), il est surtout l’auteur de nombreux articles universitaires traitant des villes dans la mondialisation, des milieux et des territoires alternatifs.



A l'heure où l'ultra-libéralisme, associé à l'utilisation inéluctable des nouvelles technologies, ne laisse a priori que peu d'espoir quant à la possibilité d'exister autrement dans des villes et métropoles engagées dans une course effrénée à la compétitivité et l'attractivité, Alexandre GRONDEAU ouvre alors de nouveaux horizons aux urbanistes, constructeurs et élus des collectivités.

L’altermétropolisation participe d’une repolitisation de la cité