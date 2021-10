Analyser les comportements des conducteurs automobiles pour améliorer la sécurité routière

28/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Leader mondial des systèmes de sécurité automobile, Autoliv, s’associe au néerlandais HERE technologies, spécialiste de la cartographie embarquée, pour améliorer son « Safety Score », un outil d'analyse du comportement des conducteurs destiné aux gestionnaires de flotte et aux assureurs. Un moyen d’améliorer le comportement des automobilistes sur la route et réduire les accidents.





En ajoutant, le contexte de localisation pour améliorer la sécurité routière, Autoliv peut rendre son système plus fiable et prendre en compte l’environnement routier.



Avec la solution « Autoliv Driver Safety Score », les données en temps réel provenant du smartphone du conducteur sont utilisées pour analyser la conduite et recommander des améliorations dans quatre domaines clés : la vitesse, la concentration, la souplesse et les virages.



En s'associant à HERE Techologies , la plateforme de données et services de localisation, présent sur la plupart des véhicules proposant des systèmes de géolocalisation par GPS, partout dans le monde, les données cartographiques vont permettre d'ajouter le contexte local (météo, réglementation routière, embouteillages) aux données comportementales. Ce contexte est lié aux informations recueillies par les capteurs du téléphone et du véhicule, ce qui rend les recommandations d'Autoliv encore plus personnalisées et complètes.

Apprendre à changer ses habitudes pour devenir un conducteur plus prudent

Autoliv a la possibilité d'inclure d'autres critères dans son analyse, tels que le rayon des courbes de la route, la pente, la hauteur, la signalisation routière, le nombre de voies, les séparateurs physiques et la rugosité de la route.



« Le Safety Score analyse le comportement des conducteurs en temps réel, le compare à des algorithmes basés sur les causes connues d'accidents, et fournit à l'utilisateur un score personnalisé », commente Christoffer Malm, directeur du numérique et de la mobilité chez Autoliv . « Chaque conducteur peut ensuite examiner ses données et apprendre comment augmenter son score en changeant vos habitudes et ainsi en devenant un conducteur plus prudent ».



Pour le spécialiste de la sécurité routière embarquée, Les API HERE Speed Limits, Fleet Telematics et Weather ajoute une couche de données essentielle à l’évaluation du comportement du conducteur.



« Nous sommes fiers de contribuer à la vision d'Autoliv de sauver plus de vies », ajoute Gino Ferru Vice-Président Sénior et Directeur Général EMEAR chez HERE Technologies. « Nos données et services font partie intégrante de l'industrie automobile depuis des décennies ».



Ces données seront utiles aux compagnies d'assurance et aux gestionnaires de flotte et contribueront à rendre la mobilité plus sûre, quel que soit le réseau routier.