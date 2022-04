Angers Technopole : en marche vers l’économie durable

06/04/2022 Yannick SOURISSEAU

« Impulser l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) dans les entreprises du Maine-et-Loire », c’est le message fédérateur d’Angers Technopole, la structure d’accompagnement des entreprises angevines vers l’innovation. Cette proposition d’un nouveau modèle économique est lancée avec le partenariat de l’ADEME, la Région Pays de la Loire, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, TGS France et la CCI de Maine et Loire.

Sortir d’une logique de volume tout en trouvant de nouveaux leviers de croissance, c’est le nouveau modèle économique permettant d’innover durablement qu’Angers Technopole propose aux entreprises du Maine-et-Loire. Selon cette structure qui accompagne les entreprises locales dans la construction de leur projet d’innovation il s’agit de sortir d’un modèle économique, souvent qualifié de productiviste par de nombreux économistes, pour aller vers un modèle économique qui concilie les intérêts économiques, les enjeux sociaux et les impératifs environnementaux. Un changement de cap entrepreneurial qu’Angers Technopole et ses partenaires : l’ADEME, la Région des Pays de la Loire, la DREAL, TGS France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, comptent bien impulser, même si, par les temps qui courent, ce n’est pas aussi simple que de le dire.



Pour cela, Angers Technopole et ses partenaires, et notamment la CCI de Maine-et-Loire ont décidé de mutualiser leurs compétences et savoir-faire, afin de « sensibiliser, fédérer et encourager les entreprises à évoluer vers l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) ». Un concept qui offre, selon ses promoteurs, « des nouveaux leviers de croissances durables et responsables face aux enjeux pointés ». En clair il s’agit de « mettre au centre de l’organisation, l’utilité des produits et services pour le client, plutôt qu’un modèle basé sur le volume et la vente de biens en grande quantité », c’est-à-dire produire de la valeur plutôt que du volume et des prix bas. Une autre idée de l’entreprise qui va dans le sens d’une économie durable, en intégrant les contraintes environnementales et sociales à l'économie, avec notamment la prise en compte de la santé et le bien-être des salariés. Sachant que l’EFC vise aussi à organiser le travail pour en faire un facteur d’émancipation.



« Peu d’acteurs se sont déjà emparés du sujet. C’est un modèle vertueux et novateur. À l’avenir, tout porteur de projet innovant devra réfléchir en termes d’économie de la fonctionnalité. », commente François LELIÈVRE élu à la CCI de Maine et Loire et vice-président d’Angers Technopole lors de la présentation de ce programme et de ses acteurs.



Trois ans pour impulser une dynamique autour de l’EFC

Pour se donner le temps de convaincre les entreprises du territoire angevin, d’adhérer à ce concept novateur, Angers Technopole et la CCI 49 soutenues par la Région des Pays de la Loire, la DREAL, TGS France ont bâti un programme expérimental sur 3 ans qui comprendra plusieurs étapes.



Dès cette année, ces acteurs de l’entrepreneuriat engagé, vont lancer des actions de sensibilisation qui passeront par des ateliers pratiques, des conférences et webinaires afin de s’assurer de la bonne compréhension du sujet et une réelle prise de conscience des dirigeants sur le potentiel offert par l’EFC.



Un accompagnement spécifique des entreprises, baptisé « Emergence » est prévu de janvier à juin 2023 afin d’identifier une problématique intrinsèque dans l’entreprise autour de l'EFC et, diagnostiquer les moyens nécessaires pour s'engager dans la démarche et définir le plan d’action collectifs, auxquels s’ajoutent 3 jours d’accompagnement individuel par entreprise.



Angers Technopole et ses partenaires sont convaincus que dans le contexte actuel de hausse des prix des matières premières, la raréfaction des ressources, les règles environnementales et climatiques qui s’imposent désormais, sans oublier les exigences des clients, l’EFC apporte, plus que jamais, une réponse possible aux problématiques actuelles des entreprises.



« L’innovation n’est pas uniquement technologique. Si l’on veut créer de la valeur sociétale et environnementale, il faut changer de paradigme. Ce modèle intéressera aussi bien les chefs d’entreprises engagés en matière de RSE, que les entrepreneurs fatigués devant un modèle économique qui s’essouffle et qui ont un besoin vital de se renouveler », souligne Constance NEBBULA, 3ème Vice-présidente du Conseil régional des Pays-de-la-Loire, déléguée au numérique et Membre de la commission Entreprises, développement international, numérique, croissance verte, tourisme, innovation et enseignement supérieur et recherche, mais aussi et surtout, présidente d’Angers Technopole.



Des propos complétés par Quentin Renoul, directeur d’Angers Technopole : « en s’éloignant des négociations dures sur les marges et les prix pour davantage travailler sur la création de valeur ».



Ce programme est soutenu par TGS France, un partenaire engagé d’Angers Technopole, qui conseille les entreprises et les porteurs de projet innovants dans leur stratégie financière et juridique, leur organisation et leurs obligations réglementaires.



Avec le programme EFC, c’est l’occasion pour nous de s’approprier ce nouveau modèle économique et d’enrichir notre offre de conseil en matière d’innovation », explique Ladan Dirickx, avocate associée chez TGS France. « Nous accompagnerons nos clients dans la prise de conscience que renoncer à faire du volume ne signifie pas renoncer à la performance et à la rentabilité. Le succès et la durabilité d’une entreprise résident bien dans les services innovants proposés pour compenser les baisses de volume et donner du sens à l’activité de l’entreprise »