Angers : Trois entreprises lauréates de l'appel à projet sur la décarbonation urbaine

30/06/2022 Yannick SOURISSEAU

Le jury de l’appel à projets : « Une fréquence pour favoriser la décarbonation des villes », lancé fin mars par GRDF, le Syndicat intercommunal des énergies de Maine-et-Loire et Angers Technopole, vient de désigner trois lauréats, parmi une dizaine de candidats. Ces derniers utiliseront une fréquence hertzienne spécifique pour accélérer, dans le cadre de leur projet, la décarbonation urbaine.

« Cet appel à projet a permis d’identifier des nouvelles collaborations entre start-up et entre les territoires et de créer des dynamiques accélérant la transition écologique ».

La Green Tech, c’est-à-dire l’écosystème qui regroupe les entreprises, petites et grandes, engagées dans la sauvegarde de la planète, a le vent en poupe. Le dernier rapport du GIEC sur l’accélération du réchauffement climatique et la dépendance de la France par rapport aux énergies dont elle a besoin, ont vraisemblablement accéléré le phénomène. «», précise GRDF dans un communiqué. A cela s’ajoute le fait que les villes concentrent la grande partie des populations et deviennent les principales émettrices de carbone. La transition énergétique urbaine devient donc un enjeu majeur pour faire face aux changements climatiquesC’est dans ce cadre que GRDF, société française de distribution de gaz, principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe, a lancé fin mars , en partenariat le Syndicat intercommunal des énergies de Maine-et-Loire et Angers Technopole, un appel à projet intitulé «», dont l’objectif est de donner un coup de pouce au développement de solutions innovantes pour accélérer la décarbonation urbaine.Pour les trois partenaires il s’agissait de faire émerger des projets innovants démontrant l’intérêt du numérique et la fréquence 169 Mhz, comme un outil privilégié de collaboration et d’innovation pour décarboner les activités humaines. Les destinataires de cet appel étaient les entreprises publiques ou privées du secteur industriel ou tertiaire, les collectivités et établissements publics, Syndicats d’énergies, startups ou encore les associations.Le jury, constitué pour l’occasion de représentants de GRDF, Iowizmi (opérateur spécialisé dans l’IoT LPWAN 169 Mhz) et Angers Technopole, s’est réuni le 3 juin dernier, à la Villa French Tech d’Angers pour délibérer et retenir trois en entreprises dont les projets sont en adéquation avec la problématique soulevée par les organisateurs.L’appel à projet était d’autant plus intéressant, qu’il permet en plus d’utiliser une fréquence réservée pour transmettre des données, de bénéficier de l’apport de GRDF, une entreprise qui innove dans l’accompagnement des collectivités vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. Les trois lauréats sont les suivants : EGreen , start-up qui développe une application qui permet de suivre les consommations d’énergie, d’eau mais aussi, la qualité de l’air de son logement en temps réel. L’application permet aussi d’être alerté rapidement en cas d’anomalie, de calculer les économies réalisées grâce aux éco-gestes et de se fixer des objectifs de réduction des consommations. Biyotee a été sélectionné pour son projet de pilotage de l’éclairage public sur le territoire nantais, RDS-light. Cette solution permet de réduire la facture énergétique tout en simplifiant l’exploitation de l’éclairage et en améliorant le service au citoyen sur le territoire nantais.Le troisième lauréat est le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère qui s’est associé à Eiffage énergie systèmes pour proposer aux territoires ruraux et villes moyennes une solution de territoire connectéMembre du jury, Présidente d’Angers Technopole et vice-présidente de la Région des Pays-de-la-Loire, déléguée au numérique, Constance NEBBULA souligne «Parallèlement, Gilles SIMOCINI, Directeur territorial GRDF Région Pays de la Loire, également membre du Jury ajoute : «Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier (en deux étapes et à hauteur de 50 K€ maximum) par GRDF dans la concrétisation de leur projet et pourront compter sur l’appui de l’opérateur gazier pour faciliter les échanges avec les partenaires territoriaux.