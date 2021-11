Angers accueille sa 5e Connected Week

22/11/2021 Yannick SOURISSEAU

Crise sanitaire oblige, l’édition 2020 de la « Connected Week », très attendue par les acteurs de l’écosystème numérique local, n’a pu avoir lieu qu’en mode digital, comme beaucoup d’évènements, au cours de l’année 2020. La cinquième édition qui a lieu du 24 au 27 novembre 2021 revient à sa forme classique avec plusieurs temps forts : un temps fort sur l’industrie du futur, une journée d’animation autour de l’enseignement supérieur et de la recherche, une journée dédiée à la transition numérique (cybersécurité et numérique responsable). Enfin comme chaque année, la Connected Week se clôturera par une journée grand public intitulée « Avenirs numériques. »Coordonnée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire (CCI) en partenariat avec Angers Loire Métropole , Aldev, Angers French Tech et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, cette nouvelle édition propose un programme toujours aussi riche sur le thème du digital et de l’innovation, ouvert principalement aux professionnels des filières du numérique et de l’industrie du futur.A noter qu’Aldev, L’agence de développement économique d’Angers Loire Métropole, propose, le 24 novembre à 11h, une visite privée du SEPEM Industries et du Forum de l’électronique, deux événements couplés qui se déroulent au parc des expositions d’Angers.

Programme de la Connected week 2021