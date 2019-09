Apprendre le français et sa richesse culturelle pour mieux s’intégrer dans la ville

19/09/2019

Le mieux vivre ensemble auquel aspirent les territoires de demain, ne passe pas obligatoirement par l’installation de matériel technologique et connecté. Il passe aussi par une meilleure maitrise de la langue française et de la culture locale. C’est ce que propose l’association OLALA, à Saumur (49).

On ne cesse de le répéter, l’intelligence de la ville c’est avant tout l’intelligence des citoyens. Pas besoin d’équiper la ville de matériel électronique, capteurs et autres applications qui sont censés faciliter le quotidien si les habitants sont incapables de lire le mode d'emploi ou de vivre ensemble. Et cela passe par des choses élémentaires comme une meilleure maitrise de la langue et de la culture locale. Une initiative citoyenne qui permet de briser les barrières et favorise le rapprochement entre les habitants.



Devant une demande croissante de résidents de la région de Saumur dans le Maine-et-Loire plusieurs enseignants et linguistes qui assuraient bénévolement des cours d’alphabétisation dans un centre culturel local, l’espace social Jacques Perceveau, ont décidé créer, en mars 2019, l’association OLALA. Cette dernière s’est fixée pour objectif d’apprendre la langue française à ceux qui le souhaitent, de manière plus ludique que sur les bancs de l’école.



« Nous assurons principalement des cours à des primo-arrivants, mais pas seulement », explique Sandrine VANTRIMPONT, coordinatrice de l’association OLALA et professeur de français et français en langue étrangère au lycée. « En discutant avec nos apprenants nous nous sommes aperçus qu’il y avait un réel besoin d’activité culturelle qui leur permettent de pratiquer la langue en immersion, en sortant du contexte de classe et créer des situations de communication authentique en allant à la rencontre d’autres personnes sur le territoire saumurois ».



Un moyen de faire en sorte que les citoyens, qu’ils soient établis depuis des lustres ou étrangers arrivés depuis peu, puisse enfin se rencontrer et apprendre l’un de l’autre.



Une grande dictée ouverte à tous