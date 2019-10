Autonomy, un grand pas vers la mobilité durable

12/10/2019

La 4eme édition d’Autonomy, le salon qui permet de découvrir les produits et services innovants en matière de mobilité, ouvrira ses portes le 16 octobre prochain à la Grande Halle de la Villette à Paris. L’occasion pour les décideurs d’en savoir plus sur les nouveautés avec des entreprises et des intervenants venus des quatre coins de la planète.

En trois ans, le salon Autonomy, qui place les déplacements au cœur de ses interventions a su se tailler une part de marché et devenir un événement incontournable pour les acteurs et décideurs de la mobilité, entreprises et collectivités. Du 16 au 17 octobre, les visiteurs toujours plus nombreux chaque année pour démontrer si besoin était que la mobilité est bien au cœur de la « smart city », se pressent dans les allées et salles de conférences pour trouver des réponses aux enjeux technologiques, économiques et écologiques qui s’imposent désormais. L'an dernier ils étaient plus de 8000.



Cette année, plus que jamais, Paris sera donc la capitale internationale de la mobilité, riche et variée pour tout ce qui se déplace dans la ville, à pied, à vélo, en voiture, mais pas seulement.



Plus de 200 entreprises, de la startup aux plus grandes, du monde de la mobilité active, de la mobilité partagée, de la mobilité pour les entreprises, de la data et de de la connectivité, des véhicules électriques et autonomes, seront présentes pendant ces deux afin de permettre aux visiteurs de rencontrer ceux qui contribuent à améliorer notre quotidien, avec des propositions toujours plus innovantes.

220 exposants et 110 intervenants experts