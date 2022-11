Avec HOST de Nexity, la ville de demain se construit à Lyon Confluence

10/11/2022 Yannick SOURISSEAU

Considéré aujourd’hui comme un véritable laboratoire de la ville intelligente, le quartier de la Confluence à Lyon n’en finit pas d’innover, avec une urbanisation qui s’adapte aux conditions climatiques, énergétiques et usages de ses habitants. Dernièrement, le premier opérateur global d’immobilier Nexity y présentait son projet HOST (Hors des standards), un ensemble immobilier très intéressant en matière d’économie d’énergie, mais pas seulement.

Dans le contexte de réchauffement climatique et de frugalité imposée en matière d’utilisation de l’énergie, les aménageurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des ensembles immobiliers qui répondent aux enjeux écologiques et énergétique. Ce sera le cas dans le quartier de la Confluence avec l’ensemble immobilier baptisé HOST (Hors des strandards) proposé par l’opérateur Nexity.



Répondant à une consultation lancée en 2020 par les Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la SPL Lyon Confluence, l’opérateur immobilier Nexity, a proposé une offre qui a retenu l’attention pour la réalisation de deux ilots urbains d’une surface de 33 000 m2, principalement dédiés au logement et à l’enseignement supérieur. Une partie, sur lequel sera implanté le projet HOST, sera commercialisée dès cette année pour une partie et le reste l’an prochain.



Selon l’opérateur et l’équipe pluridisciplinaire qu’il a constitué pour l’occasion « ce projet d’immobilier résidentiel concrétise l’aspiration de vivre ensemble une nouvelle urbanité, à travers une programmation mixte et un très haut niveau de qualité environnementale ». Et à un moment où l’on parle de revégétaliser la ville, cette proposition dont les ensembles immobiliers sont prévus entourés de parc et jardins, est plutôt la bienvenue.



Avec ce projet, en cours de construction, Nexity entend bien impulser un nouveau mode de vie plus vertueux, plus solidaire, plus durable et surtout respectueux de l’environnement.



« La ville de demain s’invente aujourd’hui », déclare Mathieu BLOT, Directeur Général de Nexity Immobilier Résidentiel de la Métropole de Lyon. « C’est en alliant les synergies internes et allant chercher les expertises et savoir-faire extérieur que Nexity relève le défi de proposer un îlot jardin entremêlant nature et urbanité, sobre dans ses consommations énergétiques, adaptable aux évolutions de l’environnement et aux besoins, et vecteur de bien-être individuel et collectif ».



Un concept innovant et pionnier en matière de d’immeuble résidentiel

Parmi les bâtiments en construction, celui qui symbolisera cette nouvelle vision de l’urbanisation, c’est le bâtiment « Essentiel 2226 », considéré par l’opérateur comme un concept innovant et pionnier en matière de d’immeuble résidentiel. Son système constructif permettant notamment une régulation thermique naturelle, sans apport d’énergie.



Constitué de 23 logements et d’un logement partagé, du 2 au 5 pièces, d’une surface commerciale de 238 m2, cet ensemble immobilier a été imaginé par les équipes du cabinet d’architecture Allemand Baumschlager Eberle. Ce cabinet d’architecte de renommée internationale, n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il a conçu des bâtiments du même type dans plusieurs pays d’Europe.



L’immeuble Essentiel 2226 est un ensemble immobilier bioclimatique qui répond aux enjeux de la situation que nous connaissons, notamment en matière de réchauffement climatique avec des été particulièrement chauds et secs et à l’extrême nécessité de consommer moins d’énergie.



Présenté comme une première en France, ce bâtiment construit en matériaux biosourcés et notamment l’utilisation de matériaux d’origine naturelle et locale, pour des ensembles immobiliers éco-performants et à l’empreinte carbone limité. Ce bâtiment, annoncés comme hyper-frugal, doit permettre d’assurer un confort de vie, de santé et de bien-être de ses futurs occupants. Selon le concepteur l’immeuble Essentiel doit être capable « de garantir une température moyenne annuelle qui se situe entre 22 et 26°C, sans chauffage, ventilation mécanique et climatisation, la consommation énergétique des logements ne devrait pas excéder 2 kWh/m2/an ». Une prouesse technique pour une conception bioclimatique inédite qui, en plus du confort, devrait garantir le pouvoir d’achat des futurs occupants, à l’heure où les prix de l’énergie flambent.



Outre une enveloppe extrêmement performante pour limiter les déperditions thermiques, le bâtiment utilise un principe constructif à très forte inertie (briques monobloc de 50 cm en façade, dalles béton, enduit à la chaux…) « afin de stocker la chaleur en hiver par les apports solaires et internes, ou de la fraicheur des nuits en été ». La présence de larges ouvertures permet de minimiser l’éclairage mais également de maximiser les apports solaires en période hivernale. Enfin, les ouvrants de ventilation naturelle, constitués de volets roulants motorisés, permettent de renouveler l’air intérieur en toute saison, par le contrôle du taux de C02, de l’hygrométrie et de la température intérieure. De quoi assurer un maximum de confort.



L’ensemble immobilier, installé au cœur du projet HOST, a été conçu pour favoriser la mobilité douce et le contact avec la nature. Le projet proposé par Nexity et l’équipe de conception a été pensé comme un véritable quartier jardin où l’humain, le végétal et la biodiversité devraient prendre toute leur place, comme c’est déjà le cas dans ce quartier plutôt agréable à vivre. Pour compléter l’ensemble, certaines terrasses seront végétalisées et les toitures seront équipées de panneaux solaires, plus particulièrement bio-solaires pour le bâtiment Essentiel, c’est-à-dire des appareils qui fonctionnent avec de la mousse végétale ou des algues grâce à la photosynthèse. L’eau chaude sanitaire sera fournie grâce au raccordement au réseau de chaleur urbain. Les logements seront livrés en 2026.