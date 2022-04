Avec MerciDocteur les professionnels de santé peuvent aussi soigner leur réputation en ligne

23/04/2022 Yannick SOURISSEAU

Avec le numérique, les Français ont changé leur façon de consulter un professionnel quel que soit son métier. Avec Google, le moteur de recherche qui s’est imposé dans le monde, chacun peut trouver une adresse et connaitre l’avis des internautes. Les professionnels de santé n’y échappent pas, les internautes n’hésitant pas à laisser un avis sur leurs médecins. Difficile pour ces derniers de gérer les avis, bons ou mauvais. La startup MerciDocteur les aide dans la gestion de leur réputation en ligne.

Nous avons tous, ou presque, un médecin généraliste attitré, celui que nous devons, selon les principes de l’assurance maladie, consulter en priorité. Cela n’empêche pas d’être contraint d’effectuer des recherches, quand on n’a pas trouvé ce médecin de proximité, ou quand on est à la recherche d’un spécialiste, d’un dentiste, d’une infirmière, d’un kinésithérapeute, voire d’un hôpital ou d’une clinique. Ne sachant pas forcément à qui s’adresser surtout si cette consultation ne passe pas par son généraliste, les Français passent désormais par le moteur de recherche Google, lequel va géolocaliser le professionnel de santé et fournir toutes les informations concernant le cabinet et même les avis des patients.Contrairement à d’autres secteurs d’activité comme l’hôtellerie et la restauration, le monde de la santé n’a pas vraiment pris conscience de l’évolution des pratiques digitales. Confrontés à ces difficultés les professionnels ne savent pas comment réagir aux commentaires et notes laissés par leurs patients, qu’ils soient négatifs ou positifs. Désormais, en plus de soigner les malades ils devront aussi soigner leur réputation sur « Google my Business », l’annuaire des sociétés, professions libérales, artisans, commerçants, association..., du monde entier édité par Google. Au risque de voir des patients quitter leur cabinet, pour aller voir un confrère plus apprécié par la communauté des internautes. Comme les autres professionnels, ils n’y échappent donc pas.», expliquent les fondateurs de la startup et de l’application « MerciDocteur », laquelle propose aux professions médicales d’accompagner leur e-réputation sur Internet.Co-fondée en 2018 par Thomas Bancel et Thomas Dechaseau, deux ingénieurs de formation, cette application dédiée à la réputation des professionnels de santé est née de la rencontre avec un radiologue qui faisait l’objet d’avis négatifs de la part de patients mécontents.