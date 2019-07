Avec PAVIC Angers, retour sur le Moniteur Innovation Day

20/07/2019

Organisé par nos confrères du Moniteur, le media de références du secteur de la construction et des collectivités locales, le « Moniteur Innovation Day (MID) » accueillait le 9 juillet dernier, le gratin du secteur pour une journée sur le thème de la révolution technologique dans le domaine de la construction. La plateforme PAVIC d’Angers participait à l’une des nombreuses tables rondes proposées aux professionnels participants de cette journée riche en information.

accompagne les professionnels en les aidant à décrypter l’actualité, améliorer leurs performances et adapter leurs pratiques aux évolutions du marché ». Des publications incontournables pour les architectes, entreprises du BTP et services des constructions publiques de collectivités.



Ce que l’on ne connait moins et qui va de pair avec les solutions d’information et de communication papier, web, et logicielles, c’est que le Moniteur est aussi organisateur de nombreux événements à l’attention des professionnels du secteur. Le Moniteur Innovation Day, un rendez-vous fédérateur pour les acteurs du secteur de la construction, organisé récemment dans les locaux de Station F à Paris, est le dernier en date. Nous y avons suivi l’association PAVIC, dont le Directeur opérationnel, Reynald WERQUIN, était l’invité d’un « master stage » sur les usages ayant pour thème : « La donnée, au cœur de la révolution des usages et des territoires ». (



« La filière construction a lancé sa révolution. Des industriels aux professionnels de l’immobilier, en passant par les entreprises de bâtiment et des travaux publics et les fournisseurs de solutions technologiques et de services, tous les acteurs du secteur entrent dans une nouvelle ère », déclarait Elisabeth SHEMTOV, directrice générale déléguée du Groupe Infopro-Digital auquel est rattaché le Moniteur, ses publications et ses événements. « Bouillonnantes, accélérées par les startups (ce qui explique l’organisation de l’événement à Station F – NDLR), les innovations transforment les usages et la manière de conduire les usages ». Et de poursuivre : « le Moniteur, avec sa vision transverse de la filière met en perspectives ces avancées et leur capacité à transformer les offres et business models ».



Cette première édition « du Moniteur Innovation Day » en était donc la concrétisation, générant des échanges entre tous les acteurs présents, même si l’événement avait un petit côté intimiste, le ticket d’entrée restant tout de même élevé, le réservant de facto aux grands groupes, grosses entreprises du BTP et métropoles d’importance. Mais c’est une première…



Un lieu d’information et d’échange sur la révolution technologique de la construction