Avec WeWood, Bouygues s’investit dans la construction bois

12/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Plutôt connue pour ses constructions en béton, Bouygues Bâtiment France Europe s’est engagé, il y a maintenant deux ans, à réaliser dans le cadre de sa démarche « WeWood », 30% de ses projets de construction, en bois, d’ici 2030. Désormais très impliquée dans la lutte contre le changement climatique, Bouygues Bâtiment France Europe, tourne une page décisive.

» a déclaré Nicolas Borit, directeur général de Bouygues Bâtiment France Europe, au Moniteur , en mai dernier, lors de la signature d’un accord de partenariat avec la Fédération nationale du Bois et le label Bois de France pour un développement des usages du bois à court et moyen termes.» ajoutait Nicolas Douzain Didier, délégué général de la Fédération nationale du Bois», poursuit Nicolas Borit.

Une démarche ambitieuse et durable

», explique Fabrice Denis, directeur général stratégie Construction Bois chez Bouygues Bâtiment France EuropeParmi les projets en cours de réalisation, le chantier des Jeux olympiques à Paris a permis de voir émerger plusieurs projets en bois. Mais Bouygues Bâtiment Ile-de-France est actuellement de relever un véritable défi : celui de construire en plein XIIIe arrondissement de Paris, la tour du Berlier , un immeuble de 15 étages, d’une hauteur de 50m. Cette tour, en cours de construction comprendra 77 logements en accession à la propriété, sur un socle culturel comprenant un musée, une galerie d’art et un restaurant.Portée par le promoteur parisien Emerige, cette tour qui comprendra également des parties végétalisées, est réalisée avec noyau central et un socle en béton, le cœur de métier de Bouygues Bâtiment, et une ossature en lamellé-croisé en provenance d’Autriche. Une seconde tour, actuellement à l’état d’étude de conception, sera réalisée avec du bois en provenance de chez Piveteau Bois, une entreprise installée en France, aux Essarts-en-Bocage (Vendée), avec laquelle Bouygues Bâtiment France Europe a passé un contrat.