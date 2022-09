Avec l’Hopium, l’automobile française va se doper à l’hydrogène

Présentée comme une alternative sérieuse aux voitures thermiques, la voiture à pile à combustible à hydrogène n’intéresse pas beaucoup les constructeurs automobiles pour l’instant, sauf pour les utilitaires. De là à la construire de toute pièce, il n’y avait qu’un pas qu’a franchi le pilote automobile Olivier Lombard en proposant l’Hopium, une berline de luxe qui sera construite en Normandie. Son seul frein, pour l’instant : son prix.

Si l’hydrogène se révèle comme une alternative intéressante aux véhicules thermiques, essence et diésel, la voiture propulsée par une pile à hydrogène est pour l’instant boudée par les grands constructeurs automobiles. A part le japonais Toyota, l’Allemand BMW et le sud-coréen Hyundai, le français Renault pour ses utilitaires, ils ne sont pas nombreux à s’intéresser à la voiture à hydrogène. Pourtant prometteuse sur le papier ce type de motorisation, se montre peut-être plus écologique que la voiture électrique car elle ne nécessite pas de batterie et ne sollicite pas le réseau électrique.C’est ce qui motive le pilote automobile français de course d’endurance, Olivier LOMBARD, lequel a créé en 2019 la start-up « Hydrogen Motive Company (HMC) » et la marque de voiture à hydrogène « Hopium ». Ce véhicule futuriste dans son design et ses équipements utilise l’énergie d’une pile à combustible. Cette technologie utilise un combustible réducteur, le dihydrogène (la forme moléculaire de l'élément hydrogène qui existe à l'état gazeux aux conditions normales de température et de pression) et l’oxygène de l’air. La voiture à hydrogène est considérée comme non polluante car elle ne rejette que de l’eau. Pour en savoir plus sur la voiture à hydrogène Le concept de la pile à hydrogène n’est pas nouveau et déjà des trains, des camions, des autocars et des autobus en sont équipés. Le véhicule de HMC, présenté sous le nom de « la Machina » au salon des nouvelles technologies Vivatech, à Paris en 2021, aurait «», annonçait alors le constructeur. Beaucoup mieux que n’importe quelle voiture électrique.Mais ce qui est intéressant c’est que ce véhicule sera innovant qui va transformer l’air et l’hydrogène en énergie électrique sera construit dans l’Eure, à Douains près de Vernon.Le pilote-entrepreneur avoue, dans le magazine Entreprendre , «».