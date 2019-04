Blanvillain, un opticien branché qui n’a pas froid aux yeux

29/04/2019

Vous l’avez sans doute remarqué, les opticiens, pour la plupart franchisés, sont de en plus nombreux au coeur de nos villes. Face à cette invasion les professionnels indépendants, installés depuis des décénies, doivent savoir faire preuve d’originalité pour capter la clientèle. Plus que de vous inviter à porter des lunettes, qu’elles soient de vue ou de protection, un opticien angevin innove et sort du lot : Pierre Blanvillain.

« C’est bien d’être innovant, mais il faut être pragmatique »

Aujourd’hui, pour se faire connaitre, il ne faut faut pas hésiter à payer de sa personne. Chez les Blanvillain , opticiens, ou plutôt artisan lunetier de père en fils, rue d’Alsace à Angers, on en sait quelque chose. Pierre ( voir vidéo ) désormais boss de cette enseigne indépendante, doit se battre au quotidien contre les franchises qui ont envahi les centre-villes. Pour cela il n’hésite pas à s’exposer sur les réseaux sociaux dans des vidéos plus dégantées les unes que les autres, tout en conservant le sérieux propre à cette profession.», explique Pierre Blanvillain. «».Utiliser les réseaux sociaux pour attirer l’attention c’est désormais la marque de fabrique de cet opticien qui ne manque pas d’humour. Une communication atypique pour une profession d’ordinaire plutôt traditionaliste, c’est sentir bien dans son époque et attirer une clientèle plus jeune. «(Redbox Angers) q».Outre son visibilité sur internet la marque Blanvillain est également présente sur de nombreux événements et notamment les défilés de mode, pour accessoiriser les mannequins. C’était le cas dernièrement, dans les salons Curnonsky à Angers, pour le défilé Father and Sons.Si cette démarche plait à la clientèle, Pierre Blanvillain n’en oublie pas pour autant qu’il vend un produit technique qui se doit d’être à la pointe du progrès, dans lequel il peut apporter une touche artisanale pour apporter un plus par rapport aux grosses franchises de l’optique qui en dehors de truster les espaces commerciaux des centre-villes et autres galeries commerciales, sont également très présentes sur les chaines de télévision. Un espace de promotion difficile d’accès pour cette enseigne locale.», poursuit l’opticien qui dispose d’un atelier de montage et d’examen de vue , lequel permet de proposer des lunettes sur mesure, tout en respectant les canons de la mode en la matière, afin d’habiller tous les regards . «», ajoute Pierre Blanvillain.Capable d’apporter des conseils techniques sur les verre, le lentilles de contact ou encore les optiques de sport, Pierre Blanvillain et les six salariés de sont équipe apporte leur savoir faire et leur expertise au quotidien, avec un slogan qui leur sied à merveille : «