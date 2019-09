Bouge Ma Ville : faire participer les citoyens au bon fonctionnement de la cité

24/09/2019

Parce qu'ils s'impatientent de voir leur problèmes réglés, les usagers des villes se tournent fréquemment vers les réseaux sociaux pour faire part de leurs doléances, à grand renfort de photos et vidéos. Mais est-ce vraiment la solution ? Pas vraiment, selon Laurent Tulpan, créateur de « Bouge Ma Ville », une application censée rétablir le lien entre les citoyens et leur municipalité.

« La collectivité est plus réactive et elle y gagne »

Interpeller les services municipaux via les moyens traditionnels, téléphone ou courrier, sur un problème de voirie, une incivilité, ou encore un problème de transport, sans avoir de réponse, c’est le constat que dressent de plus en plus de citoyens. Pour résoudre plus facilement la situation et faire en sorte que les doléances soient adressées aux bons interlocuteurs, afin qu’ils puissent répondre plus facilement, de nombreuses villes se sont doté de services rapides de type « Allo-Mairie » ou « Allo-Voirie » qui permettent de prendre en compte les demandes des usagers, les traiter et leur adresser une réponse dans les meilleurs délais. Mais ce n’est pas un cas général, notamment pour les petites collectivités.Pour répondre à cette demande et d’autres, Laurent Tulpan, chef de projet digital dans plusieurs grandes entreprises a créé « Cœur du Web », une entreprise qui propose des solutions web opérationnelles aux entreprises mais aussi aux collectivités territoriales. Confronté à différents problèmes dans sa ville, sans avoir de réponses à ses questions et notamment les travaux de longue durée dont on ne connait pas la date de fin, des chaussées abimées jamais réparées, des incivilités quotidiennes ou ponctuelles… il a eu l’idée de créer une application qui permet aux citoyens de signaler plus facilement tous les problèmes urbains et de participer plus activement au fonctionnement de la cité. C’est ainsi qu’est née l’application « Bouge Ma Ville ».Bouge Ma Ville est un CRM (Customer Relationship Management) qui favorise la gestion de la relation citoyen, destiné aux collectivités locales et territoriales, qui permet à tout usager ou responsable de quartier de remonter des informations, soumettre des idées, ou poser des questions.», explique Laurent Tulpan. «».Si les citoyens peuvent signaler des incidents ou les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien via l’application, cette dernière leur permet aussi d’être force de proposition en matière d’amélioration des services publics. Elle ne se limite pas au seul signalement des problèmes, chacun pouvant s'en servir pour proposer une idée d'aménagement. De leur coté, collectivités qui disposent d’un tableau de bord permettant de suivre les demandes peuvent réagir en temps réel et informer le citoyen des suites qui sont données à sa demande. Ce dernier peut suivre l’avancement de sa requête, ce qui était impossible lors de l’utilisation de systèmes conventionnels tels que le téléphone ou le courrier.», poursuit le développeur de l’application.Un des avantages de cette dernière, c'est sa possibilité de l'interfacer avec le site web de la ville et ses services techniques et administratifs, grâce à une API. Ce qui en fait selon son concepteur, une application à la fois souple, adaptable et peu couteuse, qui permet de répondre à des besoins spécifiques dont les données peuvent ensuite être exploitées pour des applications tierces.Entièrement modulable, l’application Bouge Ma Ville est proposée sous forme de package en fonction de la taille de ville, à partir de 149 € par mois.Site internet : https://www.bougemaville.com