CES 2020 : Ville Intelligente Mag au cœur du Village Francophone

28/12/2019 Yannick SOURISSEAU

Pour la première fois, notre magazine sera officiellement présent dans le Village Francophone, une plateforme de networking installée pour la quatrième année au sein du Consumer Electronics Show (CES), le plus grand rendez-vous high-tech de la planète. Une occasion unique de rencontrer les entreprises présentes à Las Vegas (Nevada) et faire partager leurs points de vue sur le CES 2020 et les innovations qui vont dessiner la ville de demain.

Pour les grandes entreprises de la tech, les territoires d’excellence, les grands groupes et les startups qui visent l’international, le CES est un rendez-vous incontournable, pour peu qu’on ait les moyens de ses ambitions, car le ticket n’est pas à la portée de toutes les bourses et notamment des plus petites. Heureusement certaines sont invitées par des grands groupes et délégations régionales et nationales.Organisé dans la ville américaine de Las Vegas, le Consumer Electronics Show dont ce sera, en ce début de la troisième décennie du XXIe siècle, du 7 au 10 janvier, la 54édition, est considéré par tous comme le plus grand salon du monde de l’innovation de l’électronique grand public. Avec près de 4500 exposants venus de 150 pays et 200 000 visiteurs, le CES de Las Vegas est sans conteste la place où il faut être en ce début d’année.Parmi les exposants venus des quatre coins de la planète, la France y tiendra encore une grande place avec près de 400 entreprises et 280 startups venues des régions françaises les plus en pointe (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts de France…) et qui entendent bien briller au Far West.Pour la 4eme année consécutive, le Village Francophone , sera installée à proximité du CES. Point de convergence des investisseurs et des innovations pour les structures francophones présentes pendant la durée du salon : France, Belgique, Canada…, le Village Francophone est un lieu de convivialité où tous les francophones peuvent se retrouver en dehors des heures d’ouverture du salon afin de poursuivre les rencontres, souvent brèves et plutôt bruyantes, de la journée. C’est un lieu où sont organisés, chaque matin, des focus sectoriels suivis de visites guidées du salon et en fin de journée des « afterworks » chez les partenaires du village : pavillons des pays présents ou stands des régions. Un moyen d’entrer plus facilement en contact avec les entreprises présentes.Depuis l’an dernier, le Village Francophone est structuré en 8 collectifs sectoriels : Smart City, transports et logistique, énergie, santé, bâtiment et construction. Cette année, le Village accueillera 12 nouveaux secteurs : divertissement, mobilité, beauté, nourriture, sport… Et pour la première fois, des ponts seront lancés vers les pays anglophones, dans le cadre d’un structure interne, My Global Village, afin que les expatriés français, établis dans des pays anglophones, puissent également participer. C’est dans ce cadre qu’a été mis en place un partenariat avec la « French Chamber of Commerce » de New York qui permet de mettre en relation des startups francophones avec des structures américaines.Chaque jour des tables rondes sont organisées afin que chacun puisse s’informer sur les dernières innovations dans chacune des thématiques, lesquelles sont portées par un expert qui fédère les acteurs de la filière concernée. Les startups sont invitées à venir présenter leurs projets innovants devant un partenaire d’investisseurs et acheteurs. Un concours est organisé pour récompenser les meilleures, un jury étant composé pour l’occasion. C’est dans ce cadre que Ville Intelligente Mag, rejoindra le Village, par l’intermédiaire de Reynald Werquin, président du Club de l’Arche 2.0 et directeur de publication du web magazine, retenu pour être membre du jury de la session de pitch francophone « Tech For City » , le 8 janvier.Installé au Treasure Island Hôtel, à deux pas du secteur ouest du CES (The Venetian / The Palazzo), le Village Francophone est un lieu de rencontre qui se compose de deux salles de conférences, un plateau TV et un espace lounge. Trois matinales sont prévues, avant ouverture du salon, pour regrouper les collectifs sectoriels en trois thématiques fortes :. Accrédité presse par le CES et le Village Francophone, notre directeur de publication nous adressera quotidiennement des interviews vidéo que nous diffuserons dans nos colonnes.Rendez-vous donc le 7 janvier pour les premiers entretiens vidéo depuis le CES 2020, à Las Vegas.