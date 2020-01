CES 2020 : une première journée dédiée à l'aménagement de la maison

08/01/2020 Yannick SOURISSEAU

Ouvert depuis le 7 janvier, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas offre aux visiteurs venus du monde entier son lot d'innovation et de produits technologiques que le grand public découvrira, au cours de l'année dans les magasins spécialisés, de la TV 8K, à la voiture autonome, en passant par l'intelligence artificielle et la communication 5G. Aujourd'hui, pour cette première journée Ville Intelligente Mag s'est particulièrement intéressé au domaine de la la maison intelligente (Smart Home), une partie du salon où sont présentes de belles entreprises françaises.

- De notre correspondant à Las Vegas : Reynald Werquin

Reynald Werquin, fondateur de Pavic Angers et directeur de publication de Ville Intelligente Mag, dresse le premier bilan d'une première et folle journée au CES de Las Vegas, dans le secteur particulièrement dédié à la maison connectée. Un point de vue qui permet de mesurer la place de technologie chinoise qui envahit désormais le monde. « Trop de boutiques chinoises, avec des produits sans véritable innovation » , déclare-t-il. Par contre une présence remarquée de belles entreprises françaises : Legrand, Somfy, Delta Dore (voir vidéo ci-après). Un CES sommes toutes intéressant, pour une première journée harassante.





Entretien avec Maxence Chotard EISOX

Petite entreprise lancée en 2016 à Angers et accompagnée dans la sa phase de pré industrialisation par la Cité de l'Objet Connecté, EISOX est présente pour la 3e fois au CES de Las Vegas. Cette entreprise fabrique des têtes thermostatiques connectées pour les professionnels de l'habitat. Ces objets connectés facilitent la régulation du chauffage des appartements et maisons, en rendant chaque radiateur indépendant, et favorisent les économies d'énergie avec des résultats de l'ordre de 35 à 65%.

Entretien avec Marvin NORBERT Somfy

A l'occasion du CES Las Vegas, la société savoyarde Somfy, spécialisée dans l'automatisation de portail, volets, et autres fermetures, présente Somfy TaHoma switch, la commande intelligente qui permet une expérience simplifiée du logement connecté. 10 ans après le lancement de la box TaHoma, Somfy innove avec TaHoma switch, la commande intelligente qui permet de centraliser et piloter d'un seul geste les équipements de sa maison, avec simplicité et sa rapidité, tout en bénéficiant de la puissance de l'écosystème TaHoma.

Entretien avec Emmanuelle GENOT DeltaDore

La société bretonne Delta Dore innove depuis 50 ans dans le secteur de la régulation thermique, afin d'améliorer le confort et faire des économies d'énergies. Depuis la société explore d'autres secteurs de la maison connecté et notamment la gestion de l'eau chaude sanitaire, le pilotage du chauffage, l'éclairage, la gestion des volets roulants, la climatisation, en créant à l'instar des home office, des scénarios qui vont permettre d'optimiser certaines taches. L'objectif de l'entreprise reste le même depuis sa création : permettre aux utilisateurs de réaliser des économies d'énergie, en jouant non seulement sur les sources de production mais aussi ce qui permet de moins les solliciter.

Entretien avec avec Antoine TIXIER Sté Fingertips

Bien ancrée dans la French Tech Niçoise et s'adressant aux acteurs de la Silver Economy, Fingertips propose un écosystème complet pour améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie. Il s'agit de remettre à leur portée toutes les actions du quotidien, c'est donc bien l'accessibilité et l'ergonomie qui sont au cœur du projet Coussin Viktor. Notre démarche, le maintien de la personne à son domicile dans les meilleures conditions, sert deux objectifs : le bonheur de la personne qui peut demeurer chez elle, mais également limiter le coût économique de longs séjours à l'hôpital ou en maison médicalisée.

Quand Amazon Echo se connecte à une Lamborghini

Parmi les rencontres de notre correspondant au CES de Las Vegas, il y en a une pour le moins originale: la connexion de l'enceinte connectée Amazon Echo avec une voiture de luxe. Ce dispositif qui sera sans doute accessible a la voiture de monsieur tout le monde permettra de commander l'ouverture du portail en demandant à Alexa de le faire pour vous, la température de votre cave à vin pour avoir le vin en bonne température, préparer la nourriture de votre chien... Qu'est ce qui a fait le plus rêver notre correspondant et sans doute les visiteurs du salon de l'électronique grand public : une enceinte connectée de plus en plus intelligente ou la belle voiture qui servait à la présenter ? Aller savoir...