CES 2021 : Ces innovations qui vont améliorer notre quotidien

14/01/2021 Yannick SOURISSEAU

Avec un peu moins de 2000 exposants en mode virtuel, contre 4500 l’année précédente en physique, le Consumer Electronics Show version All Digital reste tout de même le plus grand rendez-vous technologique de la planète. Pour preuve des entreprises et des startups s’exposent tout de même sur la plateforme digitale pour montrer au monde entier leurs dernières innovations.

Le CES 2021 qui a ouvert ses portes ce lundi dernier 11 janvier, en mode digital pour cause de pandémie, n’a pas le faste des années précédentes. Les halls du Las Vegas Convention Center, plus grand centre événementiel au monde, qui accueille habituellement de rendez-vous des technologies qui vont impacter notre quotidien et les hôtels qui hébergent les entreprises et visiteurs du monde entier, sont désespérément vide. Une perte de 290 millions de dollars pour la cité du jeu, selon la Las Vegas Convention and Visitors Authority.



Avantage : l’événement est visible des quatre coins du monde, pour peu qu’on s’y inscrive, l’empreinte carbone est allégée et les entreprises à faible budget peuvent enfin avoir leur place dans la grande vitrine du CES, pour seulement 1200 dollars.



Pour réussir son pari d’un CES entièrement virtuel, ce qui n’est pas tout à fait incohérent lorsqu’on y fait d’ordinaire la promotion des technologies digitales, la Consumer Technology Association, le syndicat professionnel qui organise le CES, s'est associée à Microsoft et sa solution cloud Azure, Microsoft Teams et Microsoft Power Platform. Certes ce n’est pas tout à fait pareil, une plateforme, si bien étudiée soit-elle ne pouvant pas remplacer un événement physique. D’autant que la plateforme manque de clarté et d’équilibre entre les niveaux d’exposants.



Mais, si ce n’est pas tout à fait la même chose, ce CES All Digital, reste tout de même intéressant puisque Business France y fait participer plus de 120 start-up, contre 160 l'année précédente. Physique ou virtuel, le CES reste donc une bonne opportunité pour les acteurs de la Tech pour dévoiler leurs dernières innovations et pour rien au monde, ils ne s’en passeraient. Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse, serait-on tenté de dire.



Comme chaque année, des innovations qui vont bousculer notre quotidien.