CES 2021 : Le Cerema analyse les tendances du numérique pour la Smart City en 2021

15/01/2021 Yannick SOURISSEAU

Participant du Village francophone « Phygital » du CES 2021 All Digital, dont notre magazine était partenaire, le Cerema, par l’intermédiaire de Florent Boithias, spécialiste Ville et territoires intelligents, a présenté les principales tendances qui se dessinent dans le domaine de la Smart City. Pas de secret, la ville de demain passe par l’intelligence des citoyens et des forces vives.

« La sobriété numérique dépend de la responsabilité et des usages de tous : citoyens, entreprises et acteurs publics »

Présent à Las Vegas (Nevada) lors des précédentes éditions du Consumer Electronics Show, le Village Francophone , l’alliance apolitique d’entrepreneurs, de pays, de régions, de villes, d’investisseurs, de grands groupes et de médias engagés dans la création de corridors directs d’accélération et d’attractivité de champions technologiques entre territoires, organisait cette année, pandémie oblige, son événement en mode « Phygital ». Une partie des « habitants » de ce village high-tech international, sont intervenus dans le cadre d’un événement appelé « Tech for Cities », physiquement, depuis un espace centralisé à Paris, à distance depuis plusieurs studios installés en France et dans le monde, depuis leur lieu de travail ou leur domicile. Les technologies employées, notamment en WebTV et en visioconférence ont permis de rendre cet événement, auquel notre magazine était associé, particulièrement attrayant.Parmi les intervenants de cet événement, riche d’informations sur les nouvelles technologies et leur impact dans la ville de demain, Florent Boithias, responsable de la mission Villes et territoires intelligents du Cerema , a présenté les tendances 2021, de la même manière qu’il aurait pu le faire si le CES de Las Vegas avait été organisé dans sa configuration habituelle.Pour Florent Boithias, la sobriété numérique est d’abord un impératif climatique.», explique le responsable de la mission Villes et territoires intelligents du Cerema.Les trois quarts de cette empreinte carbone est liée à la fabrication et la distribution des terminaux (smartphones, ordinateurs, écrans, …). Le dernier quart concerne les réseaux et des data centers, de plus en plus gourmands en énergie et polluants sous l’effet du streaming vidéo, qui représente 60 % du trafic. «», confirme Florent Boithias.Comme chacun sait, ou presque, le réseau hertzien 5G permettra d’améliorer les services de téléphonie, l’acheminement des données en bas débit pour l’internet des objets (IoT), et surtout l’accès à de nouveaux usages, gourmands en données et nécessitant un temps de réaction (latence) très faible comme le véhicule autonome. Des usages qui seront bien sûr déployé sur plusieurs années.», martèle Florent Boithias «».De plus le passage à la 5G impose de renouveler des terminaux puisque la plupart de ceux qui sont actuellement en service ne sont pas compatibles. Et ce renouvèlement, c’est justement la part la plus polluante du numérique.», poursuit Florent Boithias . «».Pour le responsable de la mission Villes et territoires intelligents du Cerema, les collectivités qui s’investissent dans une démarche intelligente «».Il n’y a donc pas de confiance sans souveraineté : «».» questionne Florent Boithias. Des collectivités françaises mettent en place des chartes de la donnée. C’est le cas de Nantes Métropole, ou encore de La Rochelle, structures territoriales qui ont signé «» avec la communauté d’agglomération, l’université et le grand port maritime. «», précise le Cerema.Mais des villes, à l’exemple de Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble ou encore Nevers…, s’engagent vers un numérique responsable : écoconception logicielle dans les cahiers des charges, achat de matériel reconditionné, renouvellement moins fréquent, choix de logiciels libres, soutien aux filières du réemploi…», conclut le responsable de la mission Villes et territoires intelligents du Cerema.