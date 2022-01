CES 2022 : HERE annonce deux avancées en matière de cartographie indoor

06/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Leader mondial de la gestion de données cartographiques et de géolocalisation embarquée, le néerlandais HERE Technologies ne cesse d’innover. A l’occasion du CES 2002, qui ouvrait ces portes ce mercredi 5 décembre à Las Vegas (Nevada), la société annonce deux avancées majeures en matière de cartographie indoor. De quoi satisfaire tous ceux qui perdent leur géolocalisation GPS dans les zones couvertes et notamment les parkings.





Dans le cadre du Indoor Map as a service».



Alors que les individus passent près de 90 % de leur temps à l'intérieur de bâtiments, les entreprises se tournent de plus en plus vers les technologies de localisation indoor pour faciliter l'orientation, le suivi de ressources et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Pourtant à ce jour, seul un petit nombre de bâtiments a été cartographié. HERE « Indoor Map as a service » vient changer la donne.



HERE a conclu un partenariat avec



Des cartes indoor 3D en haute définition peuvent aussi être créées pour servir de base à des jumeaux numériques. Cette nouvelle fonctionnalité de « HERE Indoor Positioning » est alimentée par NavVis. Le système de cartographie mobile NavVis s’appuie sur le LiDAR (Laser Imaging, Detection, and Ranging) pour générer des données en nuages de points haute définition et capturer des images panoramiques à 360 degrés.



Ces capacités permettent d’envisager des applications d'inspection, de mesure ou encore de tagging d'objets individuels dans n'importe quel bâtiment, avec une précision millimétrique. Les nuages de points peuvent également permettre des services de localisation visuelle et des expériences de réalité augmentée qui ne nécessitent pas l'installation d'une infrastructure dédiée, comme des balises Bluetooth, WiFi ou des QR codes.

L’affichage des stations de recharge de véhicules électriques en intérieur pour un guidage plus fluide