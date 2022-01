CES 2022 : La multinationale française Schneider Electric récompensée pour son engagement dans le développement durable

10/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Leader dans son domaine, de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, la société internationale française Schneider Electric, s’est distinguée au Consumer Electronics Show de Las Vegas, en obtenant quatre « Innovation Awards » dans les catégories Développement durable et Maisons connectées. En présentant les premiers interrupteurs et prises de courant du marché, fabriqués à partir de plastique océanique, l’entreprise française concilie progrès et développement durable.

La réduction des émissions de carbone est désormais une nécessité indéniable et l’heure est venue de mettre en œuvre une stratégie de changement climatique. L’utilisation de nouvelles technologies et le changement des modèles de consommation entraîneront une réduction de 30 % des émissions de CO2 mondiales d’ici 2050 », soutient dans un communiqué, l’entreprise Schneider Electric.



Classée entreprise la plus durable du monde en 2021 par Corporate Knights, l’entreprise française, toujours très innovante en matière de produits électrique pour le bâtiment, a fait du développement durable son cheval de bataille, comme a pu le confirmer Michaël Sagnes, Directeur marketing produit, département « Home and Distribution Schneider Electric, lors de la soirée Tech 4 Cities (



Pour démontrer ses engagements en la matière, l’entreprise de fournitures électriques qui définit les logements comme des lieux qui doivent inévitablement faire face au changement climatique et aux nouveaux défis énergétiques. Elle présentait au CES ses premières solutions d’énergie résidentielles fabriquées à partir de plastique récupéré en mer et recyclé et les nouvelles fonctions du Wiser Energy Center, un tableau életrique nouvelle génération qui doit faire faire progresser le contrôle et l’optimisation de l’énergie résidentielle.



Pour cela Schneider Electric s’appuie sur une récente étude. Selon cette dernière 85 % des personnes interrogées pensent que l’efficacité énergétique est le facteur le plus important de l’amélioration de l’habitat, et plus de la moitié (53 %) que chacun est responsable de réduire les émissions de carbone. D’autant que les logements sont considérés comme les principaux emetteurs de gaz à effet de serre, les consommateurs exigent des constructeurs qu’ils puissent installer des solutions permettant de contrôler l’énergie produite, stockée et distribuée dans l’habitation.



« En 2021, nos logements ont été exposés à des phénomènes plus importants que les années précédentes : depuis les incendies et les coupures d’électricité dues aux températures jusqu’aux pannes de réseaux complets en raison de la neige et de la glace », déclare YiFu Qi, Vice-président Exécutif de la division Home & Distribution chez Schneider Electric. « Il n’est pas étonnant que les personnes souhaitent et soient prêtes à prendre en main les défis du changement climatique. Les consommateurs réalisent l’importance de créer un logement non seulement connecté, mais également durable. En nous concentrant sur l’innovation, nous les aidons à opérer maintenant de réels changements dans leurs logements ».

La fonction de surveillance et de contrôle du Wiser Energy Center permet au propriétaire de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie