CES 2022: Toujours plus innovant malgré la crise sanitaire

08/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Malgré la crise sanitaire, des exposants et un jour en moins, le Consumer Electronics Show n’a pas failli à sa réputation de lieu d’émergence des grandes évolutions technologiques. Cette année, dans les allées moins peuplées on y a parlé de la réalité virtuelle, de la maison et de la santé connectées ou encore de la mobilité et de la voiture autonome. Un grand cru malgré tout, avec des startups françaises très présentes.

Cette année le Sars-Cov2 et notamment son dernier variant en date, Omicron, a joué le trouble-fête dans les allées du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Après les défections en cascade de la part des exposants et notamment des Gafam, comme des visiteurs, - certaines entreprises préférant ne pas faire prendre de risque à leurs collaborateurs -, la réduction d’une journée, celle du samedi, traditionnellement ouverte au grand public, et la proposition d’une organisation hybride (présencielle et distancielle), le rendez-vous incontournable qu’attendent les acteurs de la Tech a bien eu lieu.



L’édition précédente, en janvier 2021, avait déjà fait les frais de la pandémie, la CTA (Consumer Technology Association), organisatrice du CES, avait été contrainte de proposer une édition virtuelle. Cette année, il n’était pas question, malgré les doutes qui persistaient, de poursuivre sous cette forme. Tout a donc été mis en œuvre pour assurer la protection des visiteurs avec l’obligation de fournir le résultat de tests antigéniques récents et le respect strict des gestes barrières. Malgré toutes ces précautions les allées étaient, selon les visiteurs, plus clairsemées que d’habitude, ce qui n’était pas pour déplaire à ceux qui ont bravé la tempête sanitaire pour venir s’informer sur les tendances technologiques pour les années à venir.

Moins de monde, mais des nouveautés tout de même

Le terme qui revient le plus souvent cette année c’est le métavers », expliquait Lania Aamou, Responsable Innovation Labs URBANOPOLIS chez RATPgroup, aux micros de Guillaume Loizeaud et Reynald Werquin, lors de la On y parle beaucoup de mobilité, d’énergie renouvelables comme l’hydrogène … On a découvert des startups qui travaillent sur d’autres sources d’énergie ».



Dans la foulée de Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta (Facebook), absent cette année, qui rêve de passer du temps dans la matrice, exposants et visiteurs se positionnent dans ce nouveau monde virtuel, considéré comme l’évolution d’internet, sans vraiment parvenir à expliquer pourquoi. « Principalement pour ne pas rater la fusée si elle décolle », explique l’un de nos confrères, présent sur place.



Parmi les innovations qui ont retenu l’attention cette année on peut noter celle du Coréen Samsung, toujours très présent au CES, avec «



Le constructeur automobile



Tout est donc désormais tourné vers le monde virtuel, avec de nombreux accessoires permettant de simuler des actions ou des sensations, à l'exemple des Français d'Actronika qui vont prochainement lancer la « veste haptique Skinetic »(système qui exploite le sens du toucher) laquelle permet de simuler l'impact de balles ou les gouttes de pluie. De même pour les Espagnols d'Owo Game, prix de l'innovation au CES 2022, Leur veste haptique reproduisant même une blessure à l'abdomen, piqûre, coup de poing, chute libre, stress ou même le recul d'une mitraillette.

Automobiles autonomes ou presque, santé connectée et smart home