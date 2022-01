CES 2022 : un événement hybride, raccourci d’une journée

04/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Devant faire face aux nombreuses défections de la part des entreprises qui participent traditionnellement au plus grand rendez-vous de la technologie et à la flambée du variant Omicron, les organisateurs du Consumer Electronics Show qui démarre ce mercredi 5 janvier, ont décidé de réduire la durée de l’événement d’une journée. Certains se demandent s’il n’aurait pas été plus prudent d’anticiper et de proposer une version distancielle de qualité.

Une chose est certaine, l’ambiance dans les allées du CES de Las Vegas (Nevada) ne sera pas la même que les années précédentes (avant 2020). La propagation exponentielle d’Omicron, le dernier variant connu du Sars-COV2, a contraint certaines entreprises de la Tech et non des moindres, à opérer un demi-tour et annuler leur présence au plus grand rendez-vous technologique de la planète. « Pas question d’exposer nos collaborateurs », déclarent de concert les chefs d’entreprises qui ont décidé de participer au CES, à domicile.



Et plus l’on se rapproche de la journée d’ouverture, plus certains professionnels, habitués de ce rendez-vous incontournable se demandent s’il n’aurait pas été plus prudent de ne pas maintenir cette édition dans sa version habituelle, comme l’année précédente. En réponse aux défections et aux interrogations des entreprises participantes, la Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du CES, a pris la décision de réduire la durée de l’événement d’une journée. Il durera donc deux jours : il débutera le 5 janvier et se terminera le 7 janvier au soir au lieu du 8 janvier, prévu initialement.



« Cette mesure a été prise comme mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles de santé actuels qui ont été mis en place pour le CES », annonce l’association organisatrice tout en indiquant que 2200 exposants ont tout de même confirmé leur participation à cette édition inhabituelle, soit la moitié de la dernière édition présentielle en 2020. « Ceux qui ne peuvent pas se rendre à Las Vegas pour le CES 2022 ont la possibilité de s'inscrire par voie numérique et auront la possibilité de découvrir la magie de Las Vegas à distance », ajoutent les organisateurs, qui veulent tout de même assurer la promotion de la version virtuelle de l'événement. « Nous sommes convaincus que l'événement, y compris dans le respect des distances appropriées, peut être utile et productif pour les participants et les exposants ». Contrairement à l’an dernier, le salon aura donc bien lieu, mais en versions hybride.



En auscultant les réseaux sociaux on peut noter que cette amputation et cette promotion de la version virtuelle, provoquent des réactions mitigées de la part de la communauté qui s’intéresse de près à l’événement.



Malgré les contraintes, les startups françaises ne font pas défection





Depuis la flambée des variant Omicron et Delta sur le territoire américain, plusieurs entreprises de la Tech et non des moindres ont annoncé ne pas vouloir se rendre à Las Vegas, préférant opter pour une participation digitale, moins risquée. Amazon, Google, Microsoft, Intel, Lenovo, Meta (Facebook ), Microsoft, NVIDIA, Pinterest , AT&T, La Poste, T-Mobile, TikTok , Twitter, GM, AMD, OnePlus et MSI seront absentes de l’édition 2022 du CES.



En France, à part la Poste qui annoncé son retrait le 21 décembre dernier, la plupart des entreprises de la French Tech, les startups et le

