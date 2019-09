Cachez ce mat 5G que je ne saurais voir avec Art & Fact Innovation

23/09/2019

Spécialisée dans la conception et la fabrication d’infrastructures de télécommunications, la startup française « Arts & Fact innovation » créée l’événement en proposant des pylônes pour antennes de diffusion hertzienne réalisée en impression 3D et totalement végétalisables, pour qu’ils se fondent plus facilement dans le paysage.

« Notre démarche s’inscrit dans une volonté de participer à l’essor des Smarts Cities de demain »

Pas très jolis ces pylônes hérissés d’antennes qui poussent un peu partout et qui défigurent le paysage, y compris en zone urbaine. Pour pallier cette pollution visuelle les ingénieurs de la société martiniquaise « Art & Fact Innovation », une structure spécialisée dans la conception et la fabrication d’infrastructures télécoms, ont imaginé des structures imprimées en 3D en béton à destination des opérateurs télécoms et des collectivités territoriales. Des pylônes qui peuvent être végétalisées. Ces structures d’un nouveau type sont imprimées en métropole, à Rungis, par la société XtreeE , une structure spécialisée dans le mobilier urbain imprimé.Issues de deux années de recherche et de développement, ces structures plus esthétiques et plus écoresponsables, tout au moins sur l’aspect visuel, que les traditionnels pylônes métalliques, offrent aux opérateurs télécoms et spécialistes de l’information, la possibilité de s’installer au plus près des usagers afin d’améliorer les services urbains, tout réduisant les coût et en préservant l’intégrité visuelle et environnementale des territoires sur lesquels ils sont implanté.», commente Denis Wehrlé, PDG d’Art & Fact Innovation. «».La société antillaise entend bien accompagner le Plan France Haut Début et notamment le déploiement de la 5G qui vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’information d’ici la fin 2022. Prévu pour démarrer l’an prochain de manière expérimentale sur 273 mats, le déploiement de la 5 G entrainera progressivement l’installation de plusieurs milliers de mâts sur l’ensemble du territoire (3000 en 2022, 8000 en 2024 et enfin 12 000 en 2025), selon la feuille de route gouvernementale. De quoi faire frémir ceux qui s’investissent dans la protection de l’environnement et les utilisateurs de terminaux mobiles eux-mêmes. Alors autant réfléchir dès maintenant à une meilleure intégration de ces pylônes.Selon la Fédération Française des Télécoms (FFT), la France compte aujourd’hui près de 81 000 mâts de souvent de forme monotube ou en treillis métallique, leur installation va devenir exponentielle et il sera de plus en plus difficile de convaincre les propriétaires de terrain d’installer ces ouvrages pour le moins inesthétiques. «», précise Denis Wehrlé.Mesurant 12 à 20 mètres de haut, conçus par Art & Fact Innovation et imprimés en 3D par XtreeE, ces mats deviennent de véritables œuvres d’art sur lesquelles des plantes grimpantes peuvent se développer mais pas seulement. Selon le concepteur ces mats imprimés avec un « béton bas carbone », permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent être non seulement végétalisés mais peuvent servir à implanter d’autres appareillages, tels que des éclairages, caméra de surveillance, hotspots WiFi, capteur de qualité de l’air, point de fraicheur… utiles au fonctionnement de la ville.