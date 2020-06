CampingCarPark, une application qui va rendre service aux camping-caristes européens

04/06/2020 Yannick SOURISSEAU

Les vacances d’été approchent et comptent tenu des contraintes liées la crise sanitaire en cours, bon nombre de français et européens envisagent séjourner en France ou dans les pays européens ouverts à la circulation. Une aubaine pour la filière du camping-car. Plus de camping-cars sur les routes ça fait aussi l’affaire Camping Car Park, le réseau européen d’aires d’étapes et de services qui lance une application spécifique.

« Notre objectif est d’aider les camping-caristes en toutes circonstances »

Cette année bon nombre de vacanciers ne quitteront pas l’hexagone. Pour des raisons sanitaires, bon nombre de pays n’ayant pas encore ouvert leurs frontières aux résidents étrangers, mais aussi économique. En passant des vacances françaises, certains veulent aussi se sentir solidaire des structures de tourisme qui, comme toutes les entreprises ont souffert de la pandémie de Covid-19, à un moment où la saison estivale se prépare.A pied, à cheval, en vélo, en voiture et … en camping-car, ceux qui bénéficieront de leurs congés payés, - ce n’est pas le cas de tous -, séjournerons sur le territoire français et dans les pays européens, tout au moins ceux qui ouvriront leur frontière. Pour ceux qui veulent s’évader et garder une certaine autonomie, le camping-car est le moyen de voyager en couple ou en famille, par excellence. D’ailleurs ils sont de plus en plus nombreux sur les routes, propriétés du conducteur ou loués pendant la période des vacances.Seule difficulté, le stationnement des camping-cars, est très réglementé. Si dans les années 80-90, années de l’essor du camping-car, les conducteurs pouvaient s’arrêter en pleine nature, désormais ils doivent stationner dans des aires de services équipées pour les recevoir. D’autant qu’au niveau de l’Europe ils sont désormais 1,8 millions, dont 500 000 en France à utiliser ce moyen de déplacement synonyme d’indépendance et d’évasion, comme le rappelle « Camping-Car Park » le premier réseau européen d’aires d’étapes et de services dont le siège est situé à Pornic (Loire Atlantique).Pour aider les camping-caristes à trouver l’aire de service qui leur permet de s’arrêter en toute sécurité, y compris sanitaire, l’entreprise propose désormais son application éponyme, disponible sur les stores Google et Apple. Adaptée aux vacances post-confinement cette nouvelle application permet aux camping-caristes de rechercher les aires ouvertes et les places disponibles, le tout sans contact. Celle-ci permettant notamment d’ouvrir les barrières, réaliser des réservations et des règlements à l’avance.», explique Laurent Morice, co-fondateur de Camping-Car Park. «»,Complètement sécurisée, cette application sécurise plus encore les vacances en camping-car qui seront parmi les plus sûres cet été, selon les concepteurs.Avec cette nouvelle application, les voyageurs retrouveront dans leur espace personnel toutes les informations sur les séjours passés, en cours et à venir. En se connectant, ils pourront ainsi consulter leur date et heure d’arrivée, le code wifi de l’aire et prolonger leur séjour en un seul clic.Enfin, l’application offre un ensemble de services qui permettront au camping-cariste de gagner en temps et en liberté et notamment trouver plus facilement les 200 aires de stationnement estampillées Camping-Car Park, réparties sur toute la France et accéder facilement aux informations utiles (services dédiés sur place, commerces de proximité, visites touristiques...). Un outil indispensable pour vivre sereinement le plaisir du camping-car.Habilement positionnées à proximité des grands pôles d’attractivité touristique, les aires du réseau Camping-Car Park ont déjà été visitées par près de la moitié des 500 000 véhicules de loisirs immatriculés en France. Forte d’une croissance constante depuis sa création et véritable vecteur de développement des territoires, la société annonce déjà l’ouverture de plusieurs dizaines d’aires supplémentaires en 2020.