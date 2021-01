Caravan NV350 Office Pod Concept, le télétravail itinérant selon Nissan

20/01/2021 Yannick SOURISSEAU

Si le travail à la maison, connecté à l’entreprise, autrement appelé télétravail, n’est pas nouveau, il s’est accéléré avec la pandémie de Covid-19, notamment pendant les périodes de confinement. Depuis entreprises et salariés ont trouvé des avantages changement de mode de vie, lequel inspire même les constructeurs automobiles si l’on en croit la dernière proposition du japonais Nissan au salon automobile virtuel de Tokyo.

Si le télétravail, activité professionnelle effectuée en tout ou partie de son lieu de travail habituel, est apparu dans les années 1970 avec le téléphone et le fax, c’est au début des années 2000 qu’il a pris son essor avec le développement du réseau Internet, en France et dans le monde. Certaines structures, le plus souvent des entreprises de services pouvant s’opérer à distance, ayant compris que cette activité pouvait s’inscrire dans une véritable stratégie d'entreprise. Mais son incompatibilité avec certaines règles, notamment le code du travail, le rendait souvent difficile à mettre en place. Il était réservé le plus souvent aux secteurs de l’informatique ou du conseil, mais aussi aux salariés rencontrant des difficultés pour se rendre normalement sur leur lieu de travail. Depuis 2018 des ordonnances pour le renforcement du dialogue social ont simplifié le recours au télétravail pour les entreprises et leurs salariés.Mais, il aura fallu attendre la pandémie de Covid-19 et la mise en confinement de la population, en mars 2020, pour le voir réapparaitre, avec un inconvénient majeur : aucune entreprise ne s’y était préparé, tant sur l’organisation du travail que sur la sécurité des services informatiques sur lesquels les télétravailleurs étaient inévitablement connectés.Si personne n’était vraiment préparé à ce nouveau mode de fonctionnement hors entreprise, l’idée du télétravail a fait son chemin. Certaines entreprises ont compris que cette disposition pourrait permettre de réduire leurs coûts immobiliers, et les salariés de réduire leurs déplacements et par le même coup l’empreinte carbone. Avec toutefois des difficultés matérielles, d’encadrement et de perte de repère, pour les dirigeants comme pour les salariés.Le télétravail est donc rentré dans les habitudes, d’autant que la crise sanitaire n’est pas encore terminée, et certains ont même trouvés des sources de profit, en particulier les entreprises de conseil en entreprise, les sociétés d’équipement informatiques et les services de sécurité informatique.Mais d’autres, que l’on n’attendait pas forcément y ont également trouvé matière à proposer des équipements dédiés. C’est le cas du constructeur automobile japonais Nissan qui a proposé lors du salon automobile virtuel de Tokyo, un véhicule permettant aux télétravailleurs de disposer d’un véhicule de travail spécialement équipé et en même temps de rendre son bureau détaché, itinérant.