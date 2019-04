Ceilhes-et-Rocozels, une des premières communes françaises, équipée en WiFi4EU

25/04/2019

Petit village français de 317 âmes, situé dans le département de l’Hérault en région Occitanie, Ceilhes-et-Rocozels, est l’un des premiers en France a être équipé en Wifi public du programme européen WiFi4EU. C’est le spécialiste montpelliérain des réseaux multiservices dédiés aux campings et villages de vacances, Osmozis, qui s’est chargé de cette installation.

Le « WiFi4EU » est une initiative lancée par la Commission Européenne dont l’objectif est de promouvoir la connectivité Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics et notamment les parcs, bibliothèques, places, bâtiments publics, musées… Chaque commune intéressée par l’installation d’un réseau public gratuit peut faire acte de candidature. Le premier appel a été lancé le 7 novembre 2018. 13 000 communes européennes se sont portées candidates et et 2 800 d’entre-elles ont été retenues selon le principe : «». 233 communes françaises, dont celle de Ceilhes-et-Rocozels (34) ont été retenues lors de cette première session. Elles ont reçu un coupon de 15 000 euros, leur permettant de lancer l’installation de leur équipement.Selon l’installateur Osmozis , dont le siège social est situé à Clapiers dans la périphérie de Montpellier (Occitanie), spécialiste du Wifi dans les terrains de camping et centre de vacances, en France et en Europe, «». L’installateur montpelliérain qui se positionne comme le premier opérateur WiFi sur les zones de vacances, avec un chiffre d’affaire de 8,4 millions d’Euros, étend désormais son offre internet haut débit aux collectivités via le programme européen WiFi4EU.Voté par la Commission Européenne avec un budget de 120M€ pour la période 2018- 2020, le programme WiFi4EU facilite la promotion de la connectivité Wi-Fi gratuite dans les lieux publics des communes et à l’ensemble de ses habitants. Grâce aux coupons qu’elles reçoivent de la part de l’Union Européenne, les collectivités peuvent acheter le matériel nécessaire ou mettre à jour celui qu’ils possèdent déjà. Les coupons couvrent les frais d’équipement et l’installation des points d’accès internet.Aujourd’hui, l’opérateur Osmozis dispose de « bornes outdoor » éprouvées sur les terrains de camping, qui répondent à tous les besoins de cette opération d’envergure. La société propose ainsi aux communes, d’accompagner le développement de la connectivité en déployant son offre pour équiper leurs points publics. De son côté, chaque municipalité s’engage pendant une durée de 3 ans, à payer l’abonnement internet et l’entretien des équipements pour offrir une connectivité rapide et gratuite à ses utilisateurs.Grace à cette politique incitative de l’Union Européenne, l’opérateur Occitan va donc pouvoir élargir son réseau de clientèle vers celui des collectivités et de leurs espaces publics. Le petit village de Ceilhes-et-Rocozels située dans le parc régional du Haut Languedoc, est donc le premier à bénéficier de la technicité de l’opérateur.Pour le Maire de la commune, Fabien Soulage, c’est une proposition qui va satisfaire les habitants comme ceux qui visitent le village. «», confirme le maire, après la mise en place d’une dizaine de bornes dans le village. «».Membre de la Fédération INFRANUM (ex.FIRIP), la société Occitane Osmozis qui souhaite valoriser l’économie locale par un aménagement numérique de qualité, compte bien établir d’autres partenariats avec des collectivités et pas seulement en région Occitanie, pour le déploiement du très haut débit, en cours sur l’ensemble du territoire français.A ce jour le groupe montpelliérain couvre 23 % des emplacements de campings avec plus de 20 000 bornes installées en Europe. Ce qui lui procure de solides références pour le marché qui s’ouvre vers les collectivités territoriales. L’opérateur propose une solution complète de services internet haut débit à destination des vacanciers et exploitants de sites de séjours, construite sur la base d’un réseau WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.