Centres commerciaux : profitez de la fermeture sanitaire pour faire un geste pour la planète

04/02/2021 Yannick SOURISSEAU

Lors de sa dernière intervention concernant la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les espaces commerciaux de plus de 20 000 m2 seraient fermés pour une durée indéterminée. Si les occupants de lieux ont obtempéré, certains continuent à laisser inutilement leurs magasins éclairés, provoquant la réaction de citoyens qui estiment qu’en cette période de crise économique il serait opportun de ne pas l’amplifier en cédant à des dépenses inutiles et énergivores.

Je ne veux pas agir en moralisateur, mais à l’heure où l’économie, le climat, l’humanité et le social vont mal, je dis stop. On ne peut pas rester spectateurs de magasins allumés alors qu’ils sont fermés au public », s’est ému un habitant de Palaiseau sur les réseaux sociaux au sujet de la galerie marchande Auchan de Villebon sur Yvette, photos à l’appui. « Certes la situation de ces commerces est bien triste, je le concède et je soutiens même leur réouverture dans les meilleurs délais. Mais j’en appelle au bon sens de chacun ».



« A compter de ce dimanche (31 janvier 2021 – NDLR), les centres commerciaux non-alimentaires d’une surface supérieure à 20.000 mètres carrés, c’est-à-dire ceux qui favorisent le plus le brassage des populations, seront fermés », a déclaré Jean Castex, lors de sa conférence de presse exceptionnelle du vendredi 29 janvier dernier. Selon Bercy, 396 centres commerciaux seraient concernés par cette mesure en France.



En pleine période de soldes d’hiver, l’annonce du Premier ministre a fait, une fois de plus, l’effet d’une bombe. Mais les centres commerciaux concernés, le plus souvent des magasins de textile ou d’aménagement de la maison, adossés à des enseignes alimentaires ont été contraints de baisser le rideau dès dimanche soir. Seule la partie alimentaire est restée ouverte.



« Dès lors que ces magasins sont inoccupés, à quoi bon les laisser éclairés » poursuit le citoyen palaisien que nous avons eu au téléphone. « Ce sont souvent des éclairages très puissants qui doivent consommer beaucoup d’électricité. A l’heure où chacun se plaint d’une baisse importante de recettes, il serait bien de ne pas augmenter la perte avec ces éclairages inutiles »



Et de poursuivre : « nous devons tous travailler sur des éco-gestes, facilement applicables, afin de réaliser des économies d’énergie, encore plus en ces périodes de crise économique. Il est important de dépasser cette prise de conscience », a ajouté l’intervenant qui s’en est pris vertement à la direction des lieux pour lui rappeler cette notion de bon sens qui profitera à tous.



Un arrêté ministériel pour réduire la pollution lumineuse et la consommation d’énergie