Cette année, Laval Virtual sera vraiment virtuel

07/04/2020 Yannick SOURISSEAU

Règles de confinement obligent, le salon Laval Virtual, organisé chaque année au printemps à Laval (53), est annulé comme beaucoup d’événements organisés sur le territoire français. Mais le virus n’a pas eu raison de la motivation des organisateurs. Le salon Laval Virtual aura donc bien lieu, mais il sera virtuel et ses visiteurs n’auront pas besoin de se déplacer.

Face à la propagation du virus Covid-19, les équipes du Salon Laval Virtual se sont mobilisées pour rassembler et informer le plus grand nombre, en proposant une version virtuelle de l’édition 2020 » annoncent dans un communiqué les organisateurs du plus grand événement organisé en province sur les technologies immersives. Les visiteurs qui viennent du monde entier pourront donc se promener, du 22 au 24 avril prochain, dans les allées du salon, assister aux conférences, aux rendez-vous d’affaires, au festival Recto VRso (art et réalité virtuelle) ainsi qu’à la soirée de remise des Awards, sans quitter leur fauteuil. Une innovation qui va dans le sens des chaines de valeur développées depuis 22 ans déjà par les organisateurs lavallois.



« Suite à l’annulation « physique » et malgré le confinement, c’est un véritable défi que nos équipes et nos partenaires ont relevé pour proposer un événement à la hauteur en si peu de temps », déclare Laurent Chrétien, Directeur général de Laval Virtual. « À chaque édition nous innovons, avec la crise Covid-19, c’est un nouveau challenge que nous relevons collectivement ! Bien entendu, dans ce contexte, nous exprimons aussi toute notre solidarité à nos clients, fournisseurs et partenaires, qui, eux aussi, font face à cette crise. »



Plus grand rendez-vous mondial de la réalité virtuelle (VR) ce salon organisé en Mayenne, au cœur de la ville de Laval, a su s’imposer comme un événement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux technologies immersives. Chaque année des milliers de visiteurs, venus des quatre coins du monde se pressent dans ses allées pour prendre la température ce milieu en constante évolution. Il aurait donc été dommage que ce rendez-vous qui présente habituellement les mondes virtuels sur chaque stand ne puisse pas relever le challenge.



C’est donc chose faite, le Laval Virtual aura donc bien lieu et il sera visible dans le monde entier sous le label Laval Virtual World.

Une expérience immersive exceptionnelle