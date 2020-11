Cette année le salon des maires de France sera 100% digital

20/11/2020 Yannick SOURISSEAU

Confinement oblige, le prochain salon des maires et collectivités organisé du 24 au 26 novembre prochain, sera entièrement digital. Une plateforme proposant des conférences, webinaires et autres pitchs et interviewes permettra aux élus locaux de participer à distance, sans quitter leur mairie. Un moyen de toucher du doigt la révolution numérique.





Les conférences, moments d’échanges et exposition des entreprises susceptibles d’intéresser les visiteurs accrédités pour cet événement sont donc reportées à l’année prochaine et remplacées par une plateforme en ligne spécialement créée pour l’occasion.



« Une plateforme en ligne a été tout spécialement créée en vue de maintenir les temps privilégiés d’échanges et de rencontres pour lesquels le salon est plébiscité chaque année, et de répondre aux besoins de relance économique des territoires », annonce le Salon des Maires et Collectivités Locales (SMCL). Ce salon 100% digitalest organisé par INFOPRO DIGITAL, en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de France dont le congrès annuel se tient en parallèle



Selon les organisateurs, cette plateforme doit permettre de maintenir les temps privilégiés d’échanges et de rencontres pour lesquels le salon est plébiscité chaque année, et de répondre aux besoins de relance économique des territoires ».



Outre l’outil d’échange et de networking, auquel les élus et leurs collaborateurs sont invités à s’inscrire dès maintenant, les participants auront accès, pendant 3 jours, sur la même plateforme, à un programme de webinaires, conférences, pitchs d’innovation et interviews de personnalités influentes. Ce qui manquera peut-être aux élus c’est de s’adresser physiquement aux représentants de l’État, comme ils ont pu le faire les années précédentes pour faire part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mandat. Malgré ce changement obligé de configuration, « le SMCL abordera des sujets ancrés dans l’actualité pour accompagner les territoires, et fera appel à une diversité d’acteurs pour nourrir les réflexions », poursuivent les organisateurs. Des intervenants issus des milieux industriels, institutionnels et associatifs comme : EDF, l’ADEME, le Ministère de Transition Écologique, La Fabrique des Mobilités, France Ville Durable ou bien encore Zero Waste France seront invités à enrichir le débat.



Les visiteurs pourront s'inscrire dès le 19 novembre aux conférences et débats depuis la plateforme en ligne

Les thématiques et temps forts