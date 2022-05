Clark de Lifeaz : un défibrillateur cardiaque à portée de main

10/05/2022 Yannick SOURISSEAU

Conçu à Paris et fabriqué en Normandie, à Honfleur, par Alliansys, une société spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, ce défibrillateur bilingue est surtout facile à utiliser. De fabrication française, certifié par les instances médicales européennes, il bénéficie de l’apport des meilleurs experts technologiques, médicaux et industriels. L’accident cardiaque : une cause de mortalité qui touche 50 000 personnes par an en France, la plupart sont âgés de la soixantaine, voire moins. Cet accident qui survient le plus souvent à domicile, sans crier gare, fait l’objet d’un taux de survie relativement faible dans notre pays. Faute de formation de la population aux gestes de premiers secours et d’équipements, seulement 5% se relèvent d’un accident cardiaque majeur, c’est-à-dire avec perte de connaissance et arrêt respiratoire.Alors que faire en pareille situation ? Certes de nombreux lieux publics : grands magasins, mairie, salles de sports … sont équipés de défibrillateurs reliés directement aux services d’urgences. Mais faut-il avoir localisé l’équipement et surtout savoir le mettre en œuvre, surtout si l’on n’a jamais pratiqué les gestes qui vont permettre de ramener à la vie, la victime d’un accident cardiaque.Reste la solution d’avoir son propre défibrillateur cardiaque. C’est cette solution qui a motivé la société parisienne LIFEAZ , spécialisé dans la commercialisation de défibrillateurs pour particuliers.Conçu à Paris et fabriqué en Normandie, à Honfleur, par Alliansys, une société spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, ce défibrillateur bilingue est surtout facile à utiliser. De fabrication française, certifié par les instances médicales européennes, il bénéficie de l’apport des meilleurs experts technologiques, médicaux et industriels.

Faire de chacun un héros du quotidien

Ce « home défibrillateur », s’appuie, selon la société qui l’a conçu, sur trois piliers. D’abord sa taille. Petit, léger et automatisé, le défibrillateur Clark, a été pensé pour être utilisable par tous. L’appareil guide alors l’utilisateur, étape par étape, pour l’aider à réaliser les gestes de premier secours dans les meilleures conditions. Néanmoins pour être à l’aise et ne pas être pris au dépourvu lors d’une urgence familiale, il est préférable de découvrir le fonctionnement de l’appareil avant.



Assurer des formations digitales et physiques, aux gestes des premiers secours, grâce au service Everyday Heroes (Héros du quotidien), c’est le second pilier de la société Lifeaz. Cette dernière a assuré à ce jour plus de 80 000 formations et 300 formateurs partenaires en France. Mais, « la marge de manœuvre est encore grande », affirment les dirigeants de l’entreprise.



Enfin, c’est le troisième pilier de l’entreprise : Clark est opérationnel en permanence. Un suivi quotidien est assuré grâce à des autotests et une connexion aux services de l’entreprise, sans aucun surcoût et intervention d’un technicien.



N’oublions pas que 80% des arrêts cardiaques intervenant à domicile, « c’est pourquoi nous avons décidé de créer un défibrillateur adapté aux particuliers, permettant ainsi d’agir dans les 4 minutes requises, avant l’arrivée des secours, pour augmenter les chances de survie de la victime », rappelle Lifeaz.



Ou acheter le défibrillateur personnel Clark ?