Clic-Light un système lumineux arrière pour sécuriser les deux-roues

22/03/2019

Motos, scooters, cyclistes, … le nombre des deux-roues, motorisés ou non, est en augmentation sur la route. Pour ceux qui les conduisent, il n’est pas toujours facile de progresser au milieu des automobiles sans prendre le risque de ne pas être vu. Une startup toulousaine, Road-Light SAS, propose « Clic-Light » un équipement innovant qui devrait apporter plus de sécurité aux deux roues.

Depuis 1994, les véhicules neufs sont équipés d’un troisième feu stop, visant à renforcer la sécurité et surtout réduire les collisions par l’arrière. Les motocyclettes, qui n’ont qu’un seul feu de signalisation, ne disposent pas de cette équipement surélevé et qui permet de visualiser d’assez loin, les ralentissement. Elles ne sont donc pas exemptes de collisions par l’arrière. Il en est de même pour les cyclistes qui évoluent au milieu des flux de circulation automobiles en zone urbaine. D’autant que leur système de sécurité est le plus souvent réduit à la simple expression, quand ils en possèdent un.



« La faible visibilité et l’absence d’un troisième feu stop sur les deux roues, mettent en permanence en danger les cyclistes et les motocyclistes », constate Mohamed Ait El Hadj, Président de la startup toulousaine Road-Light. Hébergée à l’IoT Valley de Toulouse, dans le cadre du programme French Fab, cette jeune entreprise propose une « solution d’utilité publique » : un système lumineux de sécurité préventif à destination des motocyclistes mais aussi des scooters et vélos. Dénommé Clic-Light, « ce système de sécurité fonctionne sans fil et reproduit de façon synchrone les signaux « stop et clignotants » du système de signalisation arrière du véhicule, à hauteur et dans le champ de vision de l’usager qui suit ».



Système actif et non passif comme le sont les vêtements fluorescent utilisé par de plus en plus de conducteurs de deux-roues, le système Clic-Light qui ne pèse que 300g se positionne sur le dos du pilote ou du passager, pour les motos, grâce à un harnais. Placé plus haut, ce système rend donc les motocyclistes plus visibles dans le flot de la circulation routière, surtout quand elle est dense. « L’idée est de surélever le système d’éclairage des motos, pour les rendre plus visibles », souligne le dirigeant de Road-Light SAS. Objectif atteint ...





Ce système de sécurité innovant sera disponible dès cet été pour les vélos et trottinettes.