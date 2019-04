Cloud : le manque de visibilité peut engendrer des risques pour la sécurité

26/04/2019

Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience en technologies informatiques d’entreprise, networking et technologies liées au cloud, Lora O’Heaver, directrice des solutions marketing chez Keysight Technologies plaide pour plus de visibilité sur les serveurs distants et le réseau. Pour cette dernière il serait dommage qu’un problème de sécurité vienne compromettre l’expérience client. Avis d’expert.

Les entreprises continuent de migrer vers le cloud et beaucoup d'entre elles l’utilisent pour stocker leurs données sensibles. Selon RightScale, les entreprises stockent en moyenne 38 % de leurs documents de travail dans le cloud public et 41 % dans le cloud privé. Avec l’intensification de son utilisation, les problèmes associés à son exploitation s'intensifient également. Garantir l'intégrité des données, des applications et de leur traitement dans le cloud est différent de ce qui se fait avec une infrastructure physique. Les entreprises utilisatrices, quelle que soit leur taille, leur envergure ou leur activité, se doivent de garantir des performances et une sécurité adéquate des données qui y sont enregistrées.



La question est de savoir comment y parvenir. Alors que les fournisseurs de cloud devraient offrir une sécurité solide pour des performances optimales, les entreprises ont toujours besoin de surveiller les données qu’elles y stockent. Sur le terrain, ce sont les fournisseurs qui sont responsables de l’expérience utilisateur et de la protection des données sensibles des clients.



La visibilité est un facteur fondamental pour la sécurité, la disponibilité et la performance dans le cloud. Selon une récente étude d’Ixia, 84% des entreprises ont placé des informations dans le cloud public en 2018. 21% d’entre elles ont indiqué que la prolifération du cloud avait une importance capitale dans le développement de leurs projets. L’étude a également révélé que la priorité absolue pour les utilisateurs du cloud est de gagner en visibilité sur les applications et sur le trafic de données. Cependant, moins de 20 % des participants ont déclaré que leur entreprise était actuellement en mesure de surveiller correctement les environnements de cloud public.



Le cloud limite la visibilité

La performance et la sécurité sont les deux principales préoccupations du service informatique de chaque entreprise. La première assure l'efficacité des opérations et la compétitivité tandis que la seconde assure la protection contre une nébuleuse de menaces. La visibilité dans le cloud est essentielle dans les deux cas. 95% des sondés ont connu des problèmes de performance en raison de problèmes de visibilité et 87% ont dit craindre que le manque de visibilité des environnements dans le cloud masque les menaces à la sécurité de leur organisation.



38% des participants ont cité le manque de visibilité comme facteur d'interruption des applications et 31% des interruptions du réseau. D'autres problèmes, comme les retards dans la résolution d'une alerte de sécurité (26 %), les problèmes de conformité (18 %) et l'incapacité de prévenir les attaques de sécurité (17 %), soulignent les conséquences importantes que peut causer le manque de visibilité dans le cloud.



Il n'est donc pas surprenant que 99% des répondants aient déclaré que la visibilité complète dans le cloud soit un atout indéniable pour leur entreprise.Le principal avantage étant de surveiller et d'assurer le rendement des applications (pour 60% des interrogés). La sécurité est également un élément clé, 59% soulignent l'importance de la visibilité pour la prévention des menaces et 57% pour l'identification de celles-ci. Les sondés ont également mentionné la capacité de surveiller chaque lien du réseau (56 %), la capacité d’équilibrer la charge de travail entre les outils de surveillance (37%) et la capacité de surveiller les sessions chiffrées (32 %).



Obtenir une vision plus claire

Cependant, il n'est pas toujours facile d'obtenir une visibilité complète sur le cloud. Moins de 20 % des professionnels interrogés ont déclaré qu'ils disposaient de la visibilité nécessaire sur leurs paquets de données sur les cloud publics. Sur les cloud privés, la situation est cependant meilleure puisque 55% d'entre eux déclarent avoir un accès adéquat. Alors que 82 % disent disposer de la visibilité dont ils ont besoin dans leur centre de données interne. De toute évidence, le gain de visibilité dans le cloud public s’avère être un véritable défi.



Neuf personnes interrogées sur dix estiment que la visibilité est indéniable pour une surveillance efficace. 86% des interrogés ont déclaré que la visibilité était importante pour la surveillance de la performance du réseau et des données, 93% ont déclaré qu'elle était utile pour la surveillance de la sécurité. La visibilité est non seulement essentielle pour comprendre et conserver les données, mais aussi pour mettre en place une expérience client efficace avec un niveau de service élevé.



Une visibilité complète du cloud est impérative, et non juste un outil utile