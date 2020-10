Comment la technologie peut répondre aux défis de la ville du XXIème siècle ?

13/10/2020 Amaury FONTANA

Alors que les villes accueillent régulièrement de nouveaux habitants et voient en parallèle leurs commerces et services se multiplier, elles doivent assurer une qualité de vie à la hauteur des attentes de leurs citoyens pour rester attractives. Dans le même temps, elles doivent proposer des alternatives durables et responsables pour réduire leur impact environnemental et optimiser leurs ressources. Réponse à ces enjeux de taille, la ville intelligente prend alors tout son sens.

Croiser les chemins de l’innovation et des nouveaux enjeux urbains, c’est rendre possible une expérience citoyenne unifiée et connectée, où la ville offrirait à ses habitants un quotidien fluide et performant, dans un cadre éthique et durable.



Imaginez une ville connectée où les nouvelles technologies seraient au service de l’organisation de la ville et du quotidien du citoyen. Une ville où la technologie rend toute l’information accessible en temps réel



Des transports aux services urbains : la ville connectée centralise l’ensemble de ses informations pour les proposer à ses citoyens de façon intelligente. Évènements organisés, trafic des lignes de transports, incidents… ces informations, agrégées dans une unique application, permettent aux habitants de décider de leurs actions en toute connaissance de leur environnement. Plus encore, en géolocalisant les utilisateurs et utilisant à bon escient les données, l’application intelligente de la ville connectée peut proposer des informations personnalisées pour faciliter la vie des citoyens de façon optimale.



Les nouvelles technologies permettent donc une diffusion large de l’information à l’ensemble du public. Elles créent un lien puissant entre les différents acteurs de la ville et les citoyens.



L’innovation ne signe alors en aucun cas la perte d’autonomie ni de la liberté, elle ne sonne pas non plus l’alerte d’un contrôle de nos comportements. Au contraire, impulsée par la force des informations intelligentes, l’innovation fait rayonner la ville et donne aux citoyens toutes les clés pour une qualité de vie choisie. En identifiant les besoins et les données, l’innovation porte en elle cette immense opportunité qu’est celle d’anticiper, de prévenir et d’agir sur les freins que rencontrent les citoyens au quotidien.

La technologie facilite les démarches durables

Des actions responsables aux initiatives citoyennes : la ville connectée ne peut être efficiente si elle ne combine pas initiatives responsables et innovation. Elle doit inciter les comportements responsables en facilitant les démarches et en informant des services existants. C’est par cette même et unique application que le citoyen peut retrouver tous les services de son écosystème durable : centre de recyclage, magasins d’occasion, mais aussi pistes cyclables ou transports alternatifs.



A l’image des informations globales de la ville, l’utilisateur de la ville connectée a accès à des indicateurs environnementaux, comme celui de la qualité de l’air, ou à des informations utiles à son quotidien, comme les espaces verts à proximité ou les commerçants locaux.

Ayant les informations en un clic et agrégées sur une même plateforme, les habitants de la ville intelligente font des choix raisonnés, qu’il s’agisse de leur mode de transport, de leur comportement ou de leurs habitudes de consommation.



A terme, l’application peut devenir une source d’information extrêmement utile pour décider d’un achat ou d’une location d’appartement ou de maison.

La technologie facilite un écosystème circulaire

Des quartiers aux commerces : l’essor de la ville intelligente permet à chaque territoire urbain de se développer à partir de ses propres besoins, de ses atouts et des spécificités de sa communauté. Ce développement permet d’aborder les commerces locaux sous un prisme global en rapprochant les attentes et les besoins des différents lieux de vie. Pour répondre aux besoins de chaque citoyen, l’émergence d’un concept de « smart commerce » viendrait ainsi compléter pleinement les politiques positives impulsées par la smart city.



L’application intelligente de la ville connectée permet ainsi non seulement de centraliser les informations des commerces de proximité mais aussi de digitaliser leur activité de façon locale. Elle endosse alors le rôle de mise en relation entre commerçants et habitants, jusqu’à proposer un véritable site e-commerce propre à la ville. Les citoyens peuvent ainsi commander et réserver en boutique ou vérifier une disponibilité dans plusieurs magasins, et ce, sur une même et unique plateforme, celle de la ville.