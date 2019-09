Comwatt, un boitier qui permet d'économiser l'électricité en circuit court

07/09/2019

Dans un monde où les ressources sont de plus en plus rares et chères, le boitier intelligent et connecté d’autoconsommation Comwatt, imaginé il y a maintenant 6 ans par la société montpelliéraine éponyme, permet aux usagers de mieux maitriser leur énergie électrique. Surtout lorsqu'ils sont producteurs de leur électricité. Facile à mettre en place, ce boitier pilotable à distance, présente de multiples avantages face à l’augmentation du prix de l’électricité. Décryptage.

La fée électrique commence à peser lourd sur le budget des ménages. Fin 2018, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) avait annoncé une hausse du tarif EDF de 5,9% à compter de mars 2019. Mais face à la grogne d’une partie des français et notamment des « gilets jaunes », cette décision a été repoussée au mois de juin. Cette augmentation a été suivie deux mois plus tard d’une seconde, de 1,23 % en août, «», justifie la CRE. Les tarifs des réseaux de transport et de distribution de l’électricité sont traditionnellement augmentés le 1août dans le but de s’adapter aux évolutions du marché et au niveau de l’inflation.Nul doute que que ces augmentations à répétition font râler dans les chaumières, chaque foyer se tournant alors vers des opérateurs alternatifs, lesquels proposent des tarifs plus bas que l’opérateur historique. Mais, si les contrats sont tous plus alléchants les uns que les autres, leur tarification est souvent limitée dans le temps et une fois la période terminée, les prix subissent une hausse, obligeant les foyers à changer de nouveau pour obtenir des tarifs plus acceptables.La première des solutions est bien sûr de réduire sa consommation et éviter le gaspillage de l’énergie en laissant des appareils en veille ou allumés inutilement. C’est ce qu’a compris la société Comwatt dont le siège est installé dans la région Occitanie, à Montpellier. Constructeur d’une box qui permet de piloter à distance, grâce à un smartphone, la distribution de l’électricité dans le foyer et ainsi surveiller et réduire la consommation de tous les appareils branchés au réseau, l’entreprise montpelliéraine annonce une réduction de près de 70% de la consommation, surtout lorsque le réseau est couplé à des panneaux photovoltaïques.

Box Comwatt et panneaux photovoltaïques un duo gagnant pour le consommateur

Que l’on soit dans une région très ensoleillée ou un peu moins, de plus en plus de français se tournent vers les énergies renouvelables et notamment vers les panneaux photovoltaïques. Grace aux aides publiques (de plus en plus rares …), ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Désormais chaque foyer peut fournir l’électricité dont il a besoin, c'est à dire devenir producteur d'énergie, l’État ayant fait de l’autoconsommation l’une de ses priorités depuis la mise en application de la loi du 24 février 2017 sur l’autoconsommation énergétique.Mais la plupart du temps ces panneaux ne couvrent pas la totalité des besoins des utilisateurs. Couplée à des panneaux solaires, la box d’autoconsommation Comwatt va sychroniser automatiquement la production solaire afin de réduire instantanément les kWh achetés auprès d’un distributeur d’énergie, sans y perdre en confort, en circuit court. Une vraie démarche écocitoyenne pour Grégory Lamotte, expert énergéticien auprès de l’Assemblée nationale et fondateur de ComWattRelativement simple, la box de Comwatt se compose d’un boitier de régulation du chauffage et des appareils électriques, de prises communicantes capables de mesure et piloter en on/off tous les appareils de la maison, et d’une application mobile pour visualiser en temps réel les consommations. Selon le concepteur «».Cette box innovante permet la coupure automatique des appareils en veille, lesquels représentent environ 10% de la facture, une meilleure gestion de l’énergie solaire, et un meilleur suivi de l’énergie revendue au réseau public d’électricité. A titre d’exemples (fournis par Comwatt) un habitant des Landes (région très ensoleillée) a pu réaliser 66% d’économie en 12 mois seulement. Idem pour un habitant de la Nièvre qui a réalisé 74% ou encore des Côtes d’Armor avec 51% en un an. Des chiffres qui laissent rêveur et qui devraient inciter les consommateurs à se tourner les énergies renouvelables, même si la box Comwatt, appelée Comwatt Easy, peut être utilisée par ceux qui ne possèdent pas d’installation solaire. Dans ce cas, l’appareil permet seulement de piloter la consommation d’énergie et supprimer le gaspillage énergétique.Mais attention ce boitier et les services associés ont un coût : «», annonce le constructeur et nécessitent des équipements complémentaires et notamment des prises intelligentes pour tous les appareils électriques. De même la production d'énergie est couteuse, notamment pour ce qui concerne le stockage de l'énergie non consommée. Mais des aides publiques et surtout des prêts à faible taux d'intérêt, permettent d'investir. Dans tous les cas ce coût et les aides associés permettront de réaliser des économies substantielles, avec ou sans installation solaire, pour peu que l'on veille au gaspillage de l'énergie.Un simulateur en ligne permet de tester la puissance photovoltaïque optimale à installer et obtenir une estimation en euros des économies d’énergie cumulées sur 25 ans …