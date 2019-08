Conceptualisation des villes : passer au niveau supérieur de la ville intelligente

03/08/2019

La notion de « ville intelligente » est un phénomène global devenu synonyme de vie urbaine au XXIe siècle. Selon ce qu’on peut lire dans les médias, les villes intelligentes se définissent généralement par leur capacité à utiliser de manière optimale toutes leurs données connectées pour accroître l'efficacité, améliorer les infrastructures et offrir une meilleure qualité de vie à leurs citoyens. Le point de vue de Leen BALCAEN, directrice principale des solutions industrielles chez HERE Technologies

Aujourd’hui le terme « ville intelligente » est associé à tant de définitions différentes qu'il reste ambigu et couvre pléthore de facteurs différents. En prenant du recul et en parlant de la ville intelligente comme d’un élément d’une évolution plus large des espaces urbains, nous pouvons commencer à nous concentrer sur ce qui définit le concept. C’est ainsi que nous pouvons faire éclore l’importance des données de localisation intelligente et de la collaboration de données.



Les gouvernements du monde entier recherchent des solutions « intelligentes » pour relever les défis qui les attentent en matière d’accessibilité, de durabilité et de mobilité. Sachant que 70% de la population mondiale devrait vivre en zone urbaine d’ici 2050, les problématiques liées à la mobilité urbaine et aux engorgements sont plus que jamais d’actualité et les villes doivent désormais s’adapter pour devenir plus « intelligentes ». Elles s’appuient de plus en plus sur la technologie pour améliorer l’efficacité de leurs services et de leurs actions. Les solutions intelligentes reposent cependant sur des données intelligentes. L’analyse précise de ces données est déterminante pour qu’une ville use de sa capacité à répondre aux défis urbains auxquels elle est confrontée.

Collaboration des données

Pas de transformation réussie sans collaboration des données. Les villes collectent chaque jour de grandes quantités de données, mais il est impossible de toutes les passer au peigne fin. C’est là que les entreprises entrent en scène, chacune détenant un morceau du puzzle du big data. En comprenant mieux leur environnement géospatial, les entreprises peuvent devenir les fournisseurs de services des villes intelligentes et nourrir l’innovation dans la mobilité.



L'explosion des données à l'ère moderne a généré une quantité d'informations sans précédent dans tous les aspects de la mobilité. Chaque jour, 2,5 trillions d’octets de donnéessont produits, et ce chiffre s'accélère rapidement en raison de la croissance de l'Internet des objets (IoT). Les villes sont envahies de caméras et nos voitures sont chargées de capteurs. L'omniprésence des appareils connectés et des réseaux mobiles ces dernières années a entraîné le développement exponentiel de l'empreinte numérique des données. Pourtant, bien que les données générées par les individus et les machines continuent d’augmenter à une vitesse incroyable, leur valeur est généralement masquée par leur volume, leur vitesse et leur diversité. C'est pourquoi nous devons nous intéresser à l'élément commun à toutes les sources de données : la localisation.

Localisation intelligente

Dans le contexte des villes intelligentes, la localisation intelligente est un aspect essentiel de la collaboration des données. Les bâtiments, les voies de transport et les logements d’une ville tiennent tous compte de la localisation et du contexte dans lesquels ils sont construits. La localisation englobe par conséquent tous les aspects d'une ville et constitue l’ensemble de données fondamental à la réalisation de nouvelles villes ou à la transformation de villes existantes.



L’un des moyens pour les villes d’exploiter les données de localisation est de collaborer avec les entreprises. À mesure que l'abondance de données collectées par les entreprises et les villes est de plus en plus partagée et confiée à un référentiel de données complet, la technologie permettra d’obtenir des résultats plus intelligents participant au confort de la vie quotidienne de chacun. Si les entreprises modernes continuent d'investir dans les données partagées, le rythme auquel les solutions innovantes parviendront sur le marché va s'accélérer. Combinez cela avec les données des gouvernements et des autorités locales, et nous pouvons nous attendre à ce que les modèles de trafic améliorent les temps de trajet, que les mouvements des véhicules et des individus optimisent la planification urbaine et que l'utilisation des technologies de suivi permette de localiser efficacement les expéditions et de réduire l'impact financier des objets perdus. Lorsque cette intelligence sera optimisée, les villes vivront en temps réel, en phase avec l’évolution des infrastructures et des populations, améliorant tous les aspects de la vie.

Conceptualisation des villes

Les villes intelligentes de l'ère moderne pourront encore franchir un nouveau pas dans l’innovation si elles se concentrent sur les données de localisation et si elles favorisent la collaboration des données. Avec le temps, les villes passeront de l’observation à la réflexion, et pour finir, à l’action. Au fur et à mesure du développement des technologies et de leur utilisation, les villes pourront poursuivre leur développement et évoluer, car le taux de croissance de la population urbaine ne montre aucun signe de ralentissement. Les problématiques liées à la durabilité et à la mobilité vont aboutir à des défis majeurs pour l'humanité et ils ne pourront être résolus que si les entreprises partagent leurs ressources entre elles et avec les institutions gouvernementales.



L'application de l'apprentissage automatique aux capteurs et aux caméras permettra de rassembler les données collectées et d’identifier des modèles, des tendances et des anomalies sous-jacents. Ce faisant, les villes pourront véritablement comprendre l'environnement qui les entoure et s'assurer que les véhicules, les drones et les individus interagissent de manière intuitive et en toute sécurité. La localisation a le potentiel de créer un avenir plus harmonieux, autonome et connecté.

