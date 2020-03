#Coronavirus : A Angers, Exprezis mobilise son réseau 3D pour fabriquer des masques réutilisables

28/03/2020 Yannick SOURISSEAU

Depuis le début de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, nous découvrons chaque jour des initiatives dont l’objectif est de lutter contre ce fléau et tenter de l’éradiquer. C’est le cas de l’entreprise Exprezis d’Angers qui fabrique des accessoires de protection à la demande en mobilisant son entreprise et son réseau de clients entrepreneurs disposant d’imprimantes 3D.

« Face au Coronavirus nous multiplions les initiatives »

« A la recherche d’un laboratoire de test qui nous permettrait de valider scientifiquement les masques »

vidéo

En présentant son masque style Dark Vador, Edwin Roberston, cet angevin d’origine écossaise, gérant de l’entreprise « Exprezis » à Angers, ne passe pas inaperçu. Comme beaucoup d’autres entreprises, il se retrouve fragilisé par la crise sanitaire que traverse le pays. Pour autant, il ne veut pas baisser les bras et même contribuer à l’effort national.Son entreprise, spécialisée dans l’impression 3D de petites pièces à l’unité, il l’a lancé il y a maintenant 5 ans avec l’objectif de travailler de façon humaine, avec des valeurs à partager, du plaisir et surtout du travail de qualité. «», affirme haut et fort cet entrepreneur convaincu que l’on peut toujours faire mieux pour satisfaire le client.Entreprise de l’écosystème innovant d’Angers, Exprezis propose des services et matériels de « fabrication additive », autrement appelée impression 3D, destinée à la fabrication de pièces complexes ou urgentes, en petites et moyennes séries pour les secteurs de l’industrie, le bâtiment et la santé. «», explique Edwin Roberston. «».Fournisseur d’imprimantes pour des clients qui veulent fabriquer leurs propre pièces, l’entrepreneur angevin a mis en place en réseau de «» qui sont à la fois des clients et des fournisseurs. «».», poursuit l’entrepreneur. «».Conscient que, plutôt que fermer la boutique, il pouvait au contraire apporter sa pierre à l’édifice, l’entrepreneur qui fait preuve d'inventivité s’est lancé dans la fabrication de matériel de protection pour compléter la panoplie existante laquelle fait souvent défaut à tous ceux qui sont grandement exposés.» D’où l’idée de mobiliser son réseau pour agir, l’impression 3D permettant de pallier les difficultés «».Constatant l’élan de solidarité que s'organise envers le personnel soignant, en première ligne, face à cette crise sanitaire, l'entrepreneur souhaite contribuer à sa manière, «» et trouver des moyens pour financer les productions destinées aux structures hospitalières.Exprezis, propose donc des masques faciaux réutilisables, imprimés en résine (comme celui de Dark Vador, choisi pour marquer les esprits), constitués de trois parties, dans lequel s’interpose un filtre de type HEPA (filtre à haute efficacité), interchangeable ( voir vidéo ). «», souligne Edwin Roberston. Ce masque, quoique ingénieux n’est pas certifié par les autorités de santé, mais il constitue, selon son concepteur d’une bonne efficacité, d’autant que selon les conseils d’un médecin, il suffit de le passer au micro-onde une demi-minute pour tueur les bactéries et autres virus. Une affirmation qui n’est pas validée par les scientifiques ( voir ICI ), mais qui, à défaut de mieux, constitue une alternative suffisamment efficace.Bien sûr cette fabrication à un coût qui ne doit pas mettre en péril la petite entreprise. Les prix de vente proposés sont de 60 € pour les particuliers, 35 € pour les professionnels exposés et 15 € pour le secteur hospitalier. Mais l’entrepreneur qui fabrique aussi de visières de protection s’appuie sur la vente aux deux premiers pour rendre la fabrication hospitalière gratuite. «», avoue l’entrepreneur.Mais l’idée de l’entrepreneur et son réseau, qui travaille également sur un système de respirateur universel permettant de suppléer ceux qui sont mis en place actuellement, ne s’arrête pas là. Très actif, il souhaite «» et augmenter son réseau d’imprimeur, grâce aux particuliers équipés d’imprimantes 3D.Bien sûr il aimerait que des partenaires et des bénévoles s’associent à cette chaine de solidarité, «», affirme-t-il, mais aussi «». Enfin les aide d’un grand groupe industriel ou de mécènes, permettant de déployer son initiative à grande échelle, seraient les bienvenues. Une chose est certaine, cet entrepreneur ne veut pas rester inactif et s’engage désormais dans cette « guerre » contre le Covid-19. Gageons que son message sera entendu, notamment par les industriels et les politiques dont chacun et notamment ceux qui sont touchés ou, comme beaucoup de nos concitoyens tétanisés par la peur, attendent beaucoup.Et comme unevaut parfois plus qu'un long discours, une courte vidéo de présentation réalisée par Edwin Roberston...