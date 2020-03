#Coronavirus : En Italie, des masques de plongée transformés en respirateurs

24/03/2020 Yannick SOURISSEAU

Chaque jour en France et dans le monde, des startups et des citoyens innovent pour réussir à traverser la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons actuellement. Un mouvement de solidarité qui rend la ville inévitablement plus intelligente, s’installe. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous présenter les initiatives qui se font jour. Aujourd’hui l’innovation nous vient d’Italie, où une entreprise, Isinnova, propose de transformer des masques de plongée de snorkeling de la marque Decathlon, en respirateurs artificiels.