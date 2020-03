#Coronavirus : Et si le suivi de nos déplacements était la prochaine étape

30/03/2020 Yannick SOURISSEAU

Suivre nos déplacements, pour mieux cerner la propagation du Covid-19, grâce à la localisation du téléphone portable que chacun a dans la poche, le sujet est délicat et pourrait facilement faire polémique. Un comité de scientifique planche sur le sujet et les opérateurs de réseaux par lesquels passent les informations, affirment que c’est tout à fait possible. Nos libertés individuelles risquent-elles de s’en trouver écornées ?





Selon la Présidence de la République, un comité de scientifique, le CARE (Comité Analyse Recherche et Expertise) a été créé le 24 mars dernier pour accompagner le gouvernement sur « l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées ». La formulation est on ne peut plus prudente, mais l’utilisation des données mobiles pour mieux cerner l’épidémie du coronavirus est bien sur la table.

Si l’idée est au demeurant intéressante, elle n’est pour autant facile à mettre en œuvre dans un pays très attaché aux libertés individuelles, même si cela pourrait fonctionner comme l’a affirmé le président d’Orange : Stéphane Richard, ses services ayant publié des chiffres indiquant que 17% de la population du Grand Paris (1,7% millions d’habitants) avaient quitté leur résidence habituelle lors de l’annonce du confinement. Ces chiffres ont permis d’établir que la géolocalisation des mobiles permettait d’étudier facilement les mouvements de populations sans pour autant avoir accès aux données personnelles contenues dans ces mobiles. Ce qui reste conforme aux préconisations de la CNIL, en la matière.



« Il s’agit d’agrégats statistiques compilées à l’échelle de portions du territoire, permettant savoir combien de personnes se trouvent en un lieu à une date donnée, et ainsi pouvoir connaître l’évolution de la population sur chacune d’entre elles », précise l’opérateur.



Ce qui encourage les chercheurs à poursuivre dans ce sens c’est le fait que le principe a été appliqué en Corée du sud, pour gérer avec succès, la pandémie du Covid-19, sans avoir recours au confinement. Idem en Chine où les opérateurs China Mobile, China Telecom et China Unicom , ont fourni au ministère de l’Industrie et des Technologies et aux autorités de santé les données de localisation de leurs utilisateurs ayant transité par la province d’Hubei au début de la crise, selon le Savoir comment se propage une épidémie à partir de personnes identifiées comme porteuses afin d’anticiper les prises en charges ? La question taraude les collectivités locales et les services de santé, face aux mesures prises à la hâte et de manière totalement désorganisées par ceux qui dirigent le pays. Ces derniers n’ayant alors pas d’autres solutions que de bloquer le pays avec les conséquences économiques et sociales que cela entraine.Selon la Présidence de la République, un comité de scientifique, le CARE (Comité Analyse Recherche et Expertise) a été créé le 24 mars dernier pour accompagner le gouvernement sur «». La formulation est on ne peut plus prudente, mais l’utilisation des données mobiles pour mieux cerner l’épidémie du coronavirus est bien sur la table.Si l’idée est au demeurant intéressante, elle n’est pour autant facile à mettre en œuvre dans un pays très attaché aux libertés individuelles, même si cela pourrait fonctionner comme l’a affirmé le président d’Orange : Stéphane Richard, ses services ayant publié des chiffres indiquant que 17% de la population du Grand Paris (1,7% millions d’habitants) avaient quitté leur résidence habituelle lors de l’annonce du confinement. Ces chiffres ont permis d’établir que la géolocalisation des mobiles permettait d’étudier facilement les mouvements de populations sans pour autant avoir accès aux données personnelles contenues dans ces mobiles. Ce qui reste conforme aux préconisations de la CNIL, en la matière.», précise l’opérateur.Le principe n’est pas nouveau. Une expérience allant dans ce sens, baptisée Ur-MoVe (Urban Mobility Visualizer), a été développée en 2017 par Nicolas GUTOWSKI, enseignant à l’ESEO (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest). Elle permettait également d’étudier les déplacements des mobiles pour prédire la mobilité dans la ville.Ce qui encourage les chercheurs à poursuivre dans ce sens c’est le fait que le principe a été appliqué en Corée du sud, pour gérer avec succès, la pandémie du Covid-19, sans avoir recours au confinement. Idem en Chine où les opérateurs China Mobile, China Telecom et China Unicom , ont fourni au ministère de l’Industrie et des Technologies et aux autorités de santé les données de localisation de leurs utilisateurs ayant transité par la province d’Hubei au début de la crise, selon le Wall Street Journal