Crise sanitaire : n’oublions pas les personnes les plus vulnérables

25/05/2020 Yannick SOURISSEAU

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le territoire Français, les initiatives de solidarité se sont multipliées, notamment à l’égard du personnel soignant, en première ligne de cette crise sanitaire. Mais n’oublions pas les personnes isolées et plus particulièrement les personnes âgées, premières victimes de cette attaque virale. Dans ce contexte, Bluelinea, acteur de la « Silver économie », a décidé d’intervenir avec une campagne intitulée : « Agir pour nos ainés », afin de s’assurer qu’aucune personne âgée ne soit abandonnée.





Si le confinement est levé, depuis deux semaines, le virus peut-être un peu moins agressif, du fait des mesures barrières prises par une partie de la population, est toujours actif et toujours dangereux pour les personnes les plus fragiles.



Fondé en 2006 par Alexis Westermann et Laurent Levasseur, « protéger les personnes fragiles et dépendantes, assister les soignants et accompagner les aidants ».



Forte de son expérience, l’entreprise a lancé, le 15 mai dernier, avec le partenariat des communes de France qui le souhaite, une campagne intitulée « Agir pour nos ainés ». Avec un objectif : s'assurer qu'aucune personne âgée vivant seule ou isolée ne soit en situation de détresse en cette période de crise sanitaire aigue.



Éviter les erreurs de la canicule de 2003

Éviter les erreurs de la canicule de 2003

Tous les acteurs de santé ont en mémoire les 25 000 décès de la canicule de l’été 2003, le plus souvent des personnes âgées vivant seules en leur domicile et dont la situation de détresse n’avait pas été remarquée par leur voisinage et les services de santé. Certains ont été retrouvés sans vie, dans leur logement, plusieurs semaines après le décès effectif. Inimaginable dans un pays développé comme le nôtre et qui dispose des technologies de pointe pour assurer une surveillance efficiente.



Désormais certains sont équipés de systèmes d’appel en cas de problème sérieux. Mais certains, pas très à l’aise avec les nouvelles technologies, sont dans l’incapacité de les utiliser correctement. Encore plus quand une personne est en détresse respiratoire, l’angoisse lui faisant perdre toute notion de la réalité. Le risque étant toujours accrue pour la population âgée, celle-ci est appelée à redoubler de vigilance et limiter les sorties, ce qui renforce du coup l’isolement. D’où l’enjeu des campagnes de solidarité comme celle initiée par Bluelinea.



Pour la commune d’Elancourt (Yvelines), le concept apporte satisfaction. « Ne pouvant faire seuls ce travail, nous nous sommes adressés à Bluelinea, une entreprise de notre territoire spécialisée dans la téléassistance. Leur équipe dédiée de professionnels a permis de joindre très rapidement quelques 1 400 foyers élancourtois et d'identifier les personnes les plus fragiles », explique la directrice du CCAS. « Nous avons pu ensuite les rappeler par nos agents du CCAS, envoyer la police municipale au domicile des gens qui ne répondaient pas. Grâce à ce partenariat public-privé et un travail très complémentaire, nous avons ainsi pu gagner un temps très précieux, au bénéfice de nos Seniors. »



Dans cette ville de plus de 25 000 habitants, la solution commence à produire des effets encourageants qui ne manqueront pas d’intéresser d’autres communes, d’autant que la perspective d’un été chaud et donc caniculaire, s’annonce, en plus de virus mortel. A Elancourt, 73% des seniors contactés ont eu un échange avec les équipes, 3% ont manifesté de l'inquiétude et aimeraient être rappelés de temps en temps par la Mairie. Le besoin a donc été pris en compte. 15% n'ont pas décroché leur téléphone. Des interventions de police et d'employés municipaux ont été effectuées ou sont en cours.