« Demain la Terre » ouvre la voie à une agriculture plus durable

05/09/2022 Marc DE NALE

À l’échelle mondiale, le secteur agricole est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Parallèlement, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards d’humains en novembre prochain. Comment répondre aux enjeux de développement durable et aux besoins croissants de l’alimentation ? Pour Marc DE NALE, Directeur général de l’association « Demain la Terre », une partie de la solution se trouve dans la capacité des agriculteurs à répondre aux enjeux de développement durable.





Les agriculteurs sont les premiers à en pâtir… Qui ne se souvient pas des tempêtes de grêle qui ont frappé les vergers de la Drôme en juin 2019 ? De la vague de froid d’avril 2021 qui avait condamné les récoltes des agriculteurs de l’ouest et du nord de la France ?

Bien souvent quand on parle d'agriculture, on a l'image de métiers difficiles, polluants et pas très gratifiants. Pourtant, les métiers agricoles sont des métiers de passion qui touchent à la terre et au vivant. Alors qui de mieux placé pour répondre aux enjeux actuels que des hommes et des femmes dont le métier s'exerce au plus près de la nature et des Hommes ? » affirme Marc DE NALE, Directeur général de l'association d'entreprises agricoles de fruits et légumes, « Demain la Terre ». « Avec Demain la Terre , nous pensons qu'il faut que l'agriculture s'empare des enjeux du développement durable car elle a un rôle crucial à jouer face aux défis démographiques et climatiques ».

Pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain





Il ne faut pas chercher à tout prix un responsable… Il y a des années où on a moins de melons à cause du climat ou bien d’une maladie qui a ravagé les cultures… Rien ne sert de vouloir aller chercher vos melons en Espagne, il faut manger ce que nos producteurs ont sur les étals. C’est la meilleure manière de soutenir une agriculture durable et c’est ce que permet le label Demain la Terre.



Au départ, il s’agissait davantage d’un club d’échanges entre producteurs que d’un label à proprement parler. Les producteurs ressentaient le besoin d’échanger sur leurs pratiques, de réfléchir à comment prendre en compte les sujets de durabilité dans leurs métiers et ce qu’ils pouvaient faire à leur échelle pour les générations futures.



Nous sommes en 2004 et à l’époque, la notion de développement durable est quasiment assimilée à la dimension environnementale. Quelques années plus tard, ils se sont dit qu’ils aimeraient bien expérimenter un certain nombre de choses dans leurs exploitations, partager leurs conclusions et pouvoir mesurer leurs progrès.



Pour faire face à ces enjeux, les agriculteurs doivent repenser leurs modes de production, que ce soit en matière d'utilisation des produits phytosanitaires, de travail des sols ou d'organisation de production. Ils devront être en capacité de produire à leur échelle, à l'échelle de la France, et répondre à la fois aux enjeux démographiques et aux enjeux climatiques. Pour cela, il est nécessaire que le monde agricole et le monde de la consommation se parlent ; que les agriculteurs soient mieux connectés aux besoins des consommateurs et que les consommateurs soient plus sensibles à la réalité et à la complexité de la production agricole et alimentaire.

Une troisième voie entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture raisonnée





L’idée n’est pas de privilégier un modèle mais des modèles agricoles qui prennent en compte de manière beaucoup plus claire, concrète et surtout efficace, les enjeux du développement durable dans la production agricole et agroalimentaire. On veut aller vers une filière qui concilie les trois enjeux de développement durable que sont l’environnement, l’économie et le social avec un objectif commun : améliorer son impact.



Pour autant, l’association ne discrimine aucun mode de production. Ce qui l’intéresse intéresse, c’est la trajectoire de progrès dans laquelle s’inscrivent les agriculteurs adhérents, la mesure de durabilité qui est mise en place au sein de leurs exploitations et les objectifs ambitieux que l’association va pouvoir fixer avec eux pour améliorer leur impact.



Qu’ils soient en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols ou toute autre forme de production, pour obtenir le label

Réduire l’usage des pesticides et faire disparaître toute trace de résidu

Préserver les ressources en eau

Préserver la qualité des sols

Sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes naturel.

Réduire la consommation d’énergie fossile et l’émission de gaz à effet de serre

Réduire, valoriser les déchets et limiter la consommation de plastique

Favoriser une relation économique durable avec les parties prenantes

Développer une entreprise et une société plus humaines

Exiger les meilleures matières premières pour les produits transformés

Mettre en œuvre des recettes et des procédés responsables

Avec un référentiel construit autour de 10 thématiques environnementales et sociétales et 70 critères précis, objectifs et mesurables, Demain la Terre fédère des entreprises de toutes tailles qui veulent penser, expérimenter et développer une agriculture plus responsable. Agroécologie, permaculture, agriculture conventionnelle, biodynamie, agriculture biologique, naturelle, régénératrice, de conservation, ou encore agriculture urbaine.