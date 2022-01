Des aménagements urbains, écologiques, pour une ville plus verte

27/01/2022 Philippe Mallard

Plus de fleurs et de verdure pour la ville de demain ! L’étude de Kantas Public menée en 2017 est claire : les citadins sont demandeurs de davantage d’espaces végétalisés. Mieux aménagés aussi, nous apprennent les données recueillies par l’institut. Participer au verdissement des lieux de vie ? Une mission qui nous parle chez Manutan Collectivités, dans notre souhait d’accompagner nos clients et d’améliorer la vie de leurs usagers, avec du mobilier éco-responsable. Je pense aux parcs urbains, mais aussi aux cours de récréation dans les écoles, encore trop souvent bétonnées. Sujet proposé par Philippe Mallard - Directeur Général chez Manutan Collectivités

Mieux vivre ensemble

Avec notre équipe d’experts passionnés et toutes nos parties prenantes, nous nous engageons en effet à être au plus près des attentes de chacune et chacun sur son lieu de travail, son lieu d’apprentissage, son lieu de loisirs... Nos espaces urbains ne peuvent pas échapper aux enjeux sociétaux du vivre-ensemble. Et l’idéal serait de penser l’ensemble des projets d’aménagement urbains écologiques dans ce sens. La végétalisation des espaces pourrait bien faire partie de la réponse. On peut y voir une excellente manière de contribuer à la qualité de vie des citoyens ou encore à la réussite pédagogique des enseignants et des élèves.

Des espaces urbains conviviaux

Le vivre-ensemble, c’est d’abord la convivialité. Comment permettre à tous les usagers de se sentir bien dans un même espace, tout en respectant les spécificités individuelles ? L’exercice est délicat, mais essentiel. Les femmes et les hommes de Manutan Collectivités se tiennent prêts à satisfaire les besoins des uns et des autres. Relever le défi de l’inclusion, pour dépasser les différences, au profit du bien vivre-ensemble. Que chaque parc urbain ait la possibilité d’accueillir les plus âgés, les personnes à mobilité réduite, les familles avec leur poussette… Que chaque cour de récréation puisse faciliter les échanges entre les enfants ou encore la mixité fille-garçon. Et si nous envisagions la conception de tout espace dans une perspective de décloisonnement ? Quel que soit le parcours de vie des usagers.

Une oasis en pleine ville

​Les parcs urbains verts peuvent être conçus comme des oasis. Des îlots propices au calme et au bien-être au cœur de la ville, sources d’apaisement. Des îlots de fraîcheur, surtout, qui permettent de faire considérablement baisser la température en cas d’épisode de forte chaleur. Pour Manutan Collectivités, il s’agit avant tout de refuges où se ressourcer, avec un mobilier d’extérieur de détente. Faire entrer la nature dans l’espace urbain et créer plus d’espaces verts en ville est une demande exprimée par de nombreux citoyens. Y compris dans nos écoles, où la végétation favorise une ambiance de coopération et, accessoirement, adoucit les chutes.

Le partage de la terre et de ses produits

Espaces vert…et pourquoi pas jardins ! Des jardins partagés notamment, qui ont toute leur place dans le parc urbain d’aujourd’hui. Ce sont des lieux de création collective, qui réunissent des personnes au profils très variés – mordus de jardinage, mais pas que ! – autour des produits de la nature. Des tiers-lieux en plein air, propices aux animations citoyennes et intergénérationnelles, à l’œuvre collective. On y installe du mobilier urbain flexible, pour un espace modulable selon les besoins. C’est aussi une manière de favoriser la biodiversité. Mêmes les cours de récréation peuvent se doter de jardins à portée pédagogique, d’éducation au monde du vivant, pour faire entrer la nature à l’école.

Des espaces urbains de culture



Enfin, le verdissement des lieux de vie répond aussi à des attentes en matière de loisirs, d’échanges. Quels aménagements urbains peuvent permettre de multiplier les occasions de partage, de convivialité et de sociabilité ? On pourrait imaginer des espaces dédiés au sport, à la danse… Au partage d’un hobby, d’une passion, d’un moment à soi, tourné vers la relaxation ou la performance. En un mot : l’épanouissement. Dans les cours de récréation, les espaces verts permettent de multiplier les prétextes et les supports aux jeux, formidables appuis à l’apprentissage de la vie en société.



Comment aménager sa cour de récréation Car c’est de cela qu’il s’agit avant tout, pour moi, pour nos équipes. Encourager le bien vivre ensemble, de la cour de récréation au parc urbain. Nous souhaitons être un vrai partenaire qui contribue aux enjeux sociétaux de nos clients en aménageant tous leurs espaces de vie, avec expertise et ultra disponibilité. Cela relève tout simplement de notre responsabilité d’entreprise.Pour en savoir plus, sur notre volonté d’être au service de l'aménagement extérieur, découvrez dès à présent nos deux pages dédiées ici :